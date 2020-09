- Jesus er sjovere, end man tror

Monty Pythons succesfulde film 'Life of Brian' skabte røre i kristne kredse både før og efter udgivelsen.

Filmen, der fik premiere i Danmark for 40 år siden, fik i en hed debat den britiske biskop til at sammenligne Monty Pythons humor med den fra 'mentalt tilbagestående'.

Men er de kristne stadig for ømtålelige i dag?

Ekstra Bladet har inviteret komikeren Jakob Svendsen til en snak om, hvorvidt filmen var gået i dag, om kristne og hvor grænsen for humor går.

Jakob Svendsen er kristen, men er også han en kæmpe Monty Python-fan.

- Det er helt mindblowing, at ’Life of Brian’ er lavet for fyrre år siden. Jeg grinte første gang, jeg så den, og jeg griner stadigvæk i dag.

De religionskritiske dele af 'Life of Brian' kunne sagtens gå i dag, mener Jakob. Derimod er en scene med trans-jokes problematisk. Foto: Anders Dahl Tollestrup

Handler om at tænke selv

Til filmen forsøgte Monty Python-gruppen først at skrive jokes om Jesus. Men han var ikke sjov.

- Det sjove ligger i folks reaktion på ham, forklarede John Cleese i et interview. Derfor kom den til at handle om følgerne i stedet, hvilket Jakob Svendsen opfatter som en genistreg.

- Pythons helt store ’stab’ er det her med, om du tør tænke kritisk, omkring hvad du følger. Og det er jo ikke kun religiøst, men om alle mulige ting, siger Jakob Svendsen og henviser til Brians følgere, som desperat leder efter tegn.

Nok værre med trans-jokes

Så selvom han er kristen, bliver han ikke stødt over den religionskritiske satire.

- Jeg tror faktisk, deres religiøse jokes virkede grovere dengang. I dag skal muslimer kunne tåle bomber i hatte og så videre. Vi har slet ikke mandat til at sige, at ’det må man ikke gøre’.

- Jeg tror langt mere, det er scener som den, hvor en mand gerne vil identificeres som en kvinden 'Loretta'. I dag tror jeg som komikere, at vi ville gå uden om sådan noget mere end religiøse jokes.

Størst af dem er selvironien

Jakob Svendsen oplever, at det er nemmere at lavere sjov med en gruppe, du selv hører til.

- I det jeg selv står på en scene som kristen, kan jeg sige en masse ting om kristendommen - som en muslim, der kan gå til islam. Det får en anden smag, hvis man er på den anden side af bordet. Man må lave jokes om alt, men gør dig bevidst om hvorfor, og hvad pointen er.

- Virker humor stærkere, hvis du taler om dig selv?

- Dét gør det. Vi vil gerne grine af os selv. Hvis du som kristen tør at se ’Life of Brian’, er der en masse ting, som giver humoren et ekstra lag, hvis du kender historien.

Bøllebob-reglen - Grænsen for humor Tiderne skifter, og det gælder også for stand-up. - Det gør ingenting, at tingene ændrer sig. For 10 år siden lavede vi jokes, som vi i dag ikke ville lave. Vi lærer hele tiden nye ting og justerer sig til det bedre. Ordet ’neger’ bruger vi ikke mere, når vi har fundet ud af, at det ikke er okay, forklarer Jakob Svendsen. Selv har han ændret en joke, fordi den indeholdte ordet. - Det var en af mine stærkeste jokes for otte år siden. Den stoppede jeg med at bruge, fordi folk blev kede af det, og så havde jeg ikke et behov for at bruge det ord. - Er det ikke netop sjovt, når det er tabu? - Jeg tror, du kan lave sjovt med alt. Hvis jeg laver en joke om toiletpapir, er der ingen, der har noget i klemme. Jeg tror også, man kan lave jokes om Auswitch, men jeg skal bare have overvejet joken mere. - I komikermiljøet har vi bøllebob-reglen. Den er grov, men den er også sjov. Og jo grovere det er, jo sjovere skal det også være. Det skal retfærdiggøres på den måde. Vis mere Luk

Kristne er gjort kedelige

- I det hele taget har vi gjort kristne og religiøse mennesker for kedelige. Jesus var meget sjovere, end man tror. Han taler om splinten i din brors øje og bjælken i dit eget øje. Vi læser det højtideligt, men jeg tror, at han har fået folk til at grine – det er jo et skørt billede.

- Bevæger du dig uden om ’blasfemi’ som kristen komiker?

- Så snart jeg begynder at snakke om helligånden, så ved jeg, at nogle kristne ikke vil høre det og slår fuldstændig fra, fortæller Jakob, der før har oplevet, at nogle har forladt hans show.

- Men man kan ikke lave en joke, som ikke fornærmer et eller andet menneske et sted.