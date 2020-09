Jesus genopstår: - Største film i verdenshistorien

Skuespiller Jim Caviezel, der spillede Jesus i 'Passion of the Christ', bekræfter, at efterfølgeren er på trapperne

Nu kommer Jesus snart igen - på det store lærred.

16 år efter den noget kontroversielle, men meget succesfulde, film 'Passion of the Christ' er efterfølgeren stadig på vej, skriver flere medier som Independent, Looper og Breitbart.

- Mel Gibson har lige sendt mig tredje udkast. Den kommer, fortalte skuespiller Jim Caviezel, der spillede hovedrollen i den første film, i et interview med Breitbart.

Hvor den første film genfortalte historien om de sidste 12 timer inde Jesus' korsfæstelse, handler den næste film om genopstandelsen.

Største film i verdenshistorien

- Den hedder 'Passion of the Christ: Resurrection'. Det bliver den største film i verdenshistorien, lød det fra Caviezel, der har store forventninger til genopstandelsen.

Trods den første films enorme succes med et salg på næsten 3,9 milliarder kroner er der et stykke vej endnu for at blive den 'største film i verdenshistorien'.

Ifølge Looper rangerer filmen på en 69. plads, hvor førstepladsen holdes af 'Avengers: Endgame' med et salg på hele 17,3 milliarder kroner.

Voldelig og antisemitisk

'Passion of the Christ' delte vandene mellem kritikkerne, hvor nogle mente, at filmen havde en overdreven brug af vold.

Andre kritiserede filmen for at være antisemitisk, ligesom Mel Gibson også selv har været i modvind efter anklager om antisemitiske kommentarer.

Gibson annoncerede efterfølgeren i 2016, men der har indtil nu være tvivl om filmens fremtidsudsigter.

Filmen har endnu ikke fået en premieredato, men forventes at udkomme i 2022.

