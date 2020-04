Joe Exotic fra fængslet: Jeg skammer mig

Hovedpersonen fortæller, at han skammer sig over, hvordan han har behandlet sine dyr

På kort tid har den absurde dokumentarserie 'Tiger King' om rivalerne Joe Exotic og Carole Baskin og deres fælles interesse for store katte og indædte had til hinanden taget verden med storm.

Imens har en af hovedpersonerne, Joe Exotic, siddet i fængsel. Det har han faktisk gjort, siden han blev anholdt og siden dømt for at have betalt en lejemorder 3000 dollars for at myrde Carole Baskin.

Hans dom lyder på 22 år. I et nyligt publiceret videointerview med mastodonten bag dokumentaren, Netflix, fortæller Joe Exotic om de tanker, han har har gjort sig bag tremmer.

- Det ville være fedt, hvis jeg rent faktisk kunne se mig selv være kendt derude lige nu, men jeg har set de samme fire vægge i halvandet år nu, fortæller Joe Exotic fra fængslet.

Joe Exotic deler kryptisk Instagram-opslag

Direkte adspurgt, om der er noget, han gerne vil have, at hans fans skal vide, fortæller han, at han skammer sig over, hvordan han har behandlet sine dyr.

- Sæt dig ind i et bur med dine dyr i en uge. Jeg mener, da jeg forlod min zoo og sendte mine chimpanser til reservatet i Florida, forestillede jeg mig, hvad de har gået igennem i 18 år. Jeg skammer mig over mig selv, lyder det fra Joe Exotic.

Hans udtalelse knytter sig formentlig til en scene fra slutningen af dokumentaren, hvor han fortæller, at aberne begyndte at kramme hinanden, de var blevet sat fri.

- Frarøvede jeg dem det i ti år? Ja. Jeg frarøvede dem at være chimpanser, fortæller Joe Exotic i dokumentaren.

Han fastholder dog, at han som person ikke vil ændre sig, når han kommer ud af fængslet.

- Når jeg kommer ud herfra, vil jeg så være så skør som jeg var før? Det vil aldrig ændre sig, lyder det.

Den fulde historie: Det så du ikke i 'Tiger King'