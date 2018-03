John Mogensens datter rasende på Bornedal: Han er et dumt svin

Den biografaktuelle film om John Mogensen 'Så længe jeg lever' er så forfærdelig og forkert, at den afdøde sangers egen datter Minna Mogensen udvandrede fra biografen.

Det fortalte hun torsdag aften på Radio24syv.

- Jeg fik et chok og måtte gå, for den er så grim. Jeg har aldrig nogensinde set noget så grimt. Hæsligt, modbydeligt, tordnede Minna Mogensen, som i dag er 68 år gammel.

Direkte adspurgt hvad hendes problemer med filmen er, lød svaret.

- Det er det hele, han har selv fundet på det.

Det sidste er en stikpille til filmens instruktør Ole Bornedal, som hun mener har pure opfundet flere scener. Blandt andet ser man i filmen, hvordan John Mogensen dyrker sex for åben dør, mens Minna Mogensens karakter på et tidspunkt løber nøgen rundt på en vej.

- Det er løgn. Ved Gud har jeg ikke gjort det. Hvorfor skulle jeg det? Sådan er jeg da ikke, lyder det fra Mimma Mogensen, som har mere end svært ved at genkende sig selv i filmen.

John Mogensen spilles af Rasmus Bjerg. Foto: Linda Johansen

Hun hævder flere gange at have forsøgt at kontakte Ole Bornedal, men uden held.

- Jeg kan ikke forstå, han har gjort sådan noget imod mig. Når jeg har ringet, er der telefonsvarer, og han ringer ikke tilbage. Jeg har forsøgt at ringe til ham flere gange. Jeg synes, han er et dumt svin. Jeg tilgiver ham aldrig for det, siger hun til Radio24syv.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Ole Bornedal på kritikken, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.