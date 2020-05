Journalist døde i jagten på seriemorder

Det kom som et chok for hele USA, da den berygtede seriemorder med tilnavnet 'The Golden State Killer' efter adskillige årtiers efterforskning og intensiv politijagt for to år siden blev anholdt og tiltalt for mindst 13 mord og mere end 50 voldtægter, som han havde begået i Californien i 1970'erne og 1980'erne.

Det viste sig at være den tidligere politibetjent Joseph James DeAngelo, der blev tiltalt for de voldsomme forbrydelser. Ved anholdelsen i april 2018 var han 72 år gammel. Det var i øvrigt et pludseligt DNA-match, der fældede den efterlyste seriemorder, som havde været eftersøgt og jagtet i mere end 30 år.

Her er den dengang 72-årige Joseph James DeAngelo fotografet bag tremmer i 2018, hvor han blev anholdt og tiltalt for 13 mord og mere end 50 voldtægter. Foto: AP.

Nu er streamings-tjenesten HBO Nordic på vej med en uhyre interessant vinkel på historien om den berygtede seriemorder med tv-serien 'I'll Be Gone in the Dark'(Jeg forsvinder i mørket), der sætter fokus på den sande historie om journalisten Michelle McNamaras indædte forsøg på at afsløre en af USA’s mest berygtede voldtægtsmænd og mordere.

Da den berygtede seriemorder i 70'erne og 80'erne hærgede i Californien, udvalgte han sine ofre omhyggeligt, overvågede dem og dannede sig et billede af deres vaner. Og så slog han pludselig til midt om natten, hvor han trængte ind i deres soveværelse og blændede dem med lyset fra en lommelygte. Efter han havde begået sin forbrydelse, forsvandt han i mørket.

Her ses den tiltalte seriemorder Joseph James DeAngelo ved retten i Sacramento i Californien. Foto: AP.

Godt 30 år efter de mange uopklarede forbrydelser, tog journalisten Michelle McNamara ifølge HBO Nordic fat på sagen. Hun interviewede overlevende ofre og vidner, pløjede sig igennem utallige dokumenter og politirapporter og startede bloggen, True Crime Diaries.

McNamara blev fuldstændig besat af at opklare sagen og havde svært ved at opretholde sit normale familieliv. I takt med, at hun begyndte at skrive en bog om sagen, udviklede hun angst og startede med at tage sovepiller for at få ro. På tragisk vis endte det i 2016 med, at hun en nat fik taget en overdosis piller, der i kombination med en udiagnosticeret hjertesygdom resulterede i hendes død.

Hendes mand skrev bogen færdig

Bogen, 'Jeg forsvinder i mørket', udkom i USA den 27. februar 2018, to år efter McNamaras død. Hendes mand, skuespiller og komiker Patton Oswalt, hyrede journalist Billy Jensen og researcher Paul Haynes, der arbejdede sammen med McNamara på sagen, til at færdiggøre bogen. To måneder efter udgivelsen, den 24. april 2018, blev The Golden State Killer arresteret af de amerikanske myndigheder og retsforfølges nu for forbrydelserne.

Serien er skabt af den Oscar-nominerede og Emmy-vindende instruktør, Liz Garbus. 'I'll be Gone in the Dark' har premiere på HBO Nordic den 29. juni.