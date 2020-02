Jubel efter 'Løvens hule': - Et drømmescenarie

Anne og Lasse Hockerup og firmaet First Drawing forlod 'Løvens hule' med netop de løver, de gerne ville have en investering fra

Det var en række imponerede løver, der torsdag aften så med, da ægteparret Anne og Lasse Hockerup pitchede virksomheden First Drawing for dem.

Firmaet, der tager børnetegninger og laver dem til børnekunstværker med farver og effekter, havde ikke været i gang længe, før de trådte ind foran løverne.

Alligevel fik ægteparret en investering med derfra, og Anne Hockerup har stadig svært ved at få armene ned over oplevelsen.

- Det var sindssygt surrealistisk. Det var så grænseoverskridende og overvældende, og samtidig var det bare den mest fantastiske oplevelse, siger hun til Ekstra .

Et drømmescenarie

Jesper Buch var interesseret i at købe sig ind i virksomheden, men det samme var Jacob Risgaard og Christian Arnstedt, der gik sammen om et bud.

De to fløje skød med skarpt mod hinanden og fik både de andre løver og de to iværksættere til at grine. Men faktisk så seerne kun lidt af den sjove 'krig'.

- Det var så dejligt (at så mange var interesserede, red.). Det løsnede også stemningen helt vildt, og man ser faktisk kun en brøkdel af den pingpong, som Jan kaldte det, griner Anne Hockerup, som var glad for, at netop de løver meldte sig på banen.

- Inden vi kom ind foran dem, havde vi svaret på, hvilke løver vi helst ville have med, og der var det netop dem, vi havde sagt. Så at de også var interesserede, var jo et drømmescenarie.

I sidste ende faldt valget på Jacob Risgaard og Christian Arnstedt, som tilsammen betalte 250.000 for 49 procent af First Drawing. Og den beslutning er Anne Hockerup stadig rigtig glad for i dag.

Gang i handlen

I 'Løvens hule' måtte Anne Hockerup og hendes mand fortælle, at de blot havde solgt 11 tegninger - et antal, der ikke imponerede løverne.

- Nu har vi solgt noget mere. Der er begyndt at komme hul på det hele, siger hun.

Dengang havde de nemlig ikke været i gang alt for længe, og siden er der sket en del.

- Vi kom ind med det, der bare var en koncept og en hjemmeside, som de også sagde. Men nu har vi fået et stærkt fundament på plads, og vi har fået flere grafikere og vores app til at køre. Vi har også fået et produktionsfirma på, så min man ikke længere skal stå i kælderen for at printe det hele, griner Anne Hockerup.

