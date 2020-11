Jubler: - Det er aldrig sket før

Fredag aften kunne Albert Rosin Harson og Jenna Bagge ånde lettet op, da det stod klart, at de gik videre i 'Vild med dans' - endda helt uden at havne i omdans.

Dermed er parret nu i top fem i årets dansekonkurrence.

Men ikke nok med at Albert og Jenna nu er blandt de fem bedste i dette års 'Vild med dans', så slog Jenna under fredagens show også personlig rekord.

Danseren, der har været med i 'Vild med dans' siden 2014, er nemlig aldrig før nået så langt i danseprogrammet.

Derfor var det også en storsmilende Jenna Bagge, som Ekstra Bladet mødte fredag aften efter afgørelsen.

- Jeg er virkelig bare glad, og så var det også den dans, som Albert havde glædet sig rigtig meget til. I aften var nok den aften, jeg allermest havde håbet på, at vores navne blev råbt op, og det gjorde de. Jeg er bare så glad, og jeg tror ikke, at jeg helt forstår det endnu, lød det fra en glad Jenna Bagge.

Parret var meget glade, da Ekstra Bladet mødte dem efter afgørelsen. Foto: Mogens Flindt

Blev rørt

Den garvede danser lagde heller ikke skjul på, at der var blevet fældet et par tårer i kulissen, efter det stod klart, at hun og partneren var videre til næste uges 'Vild med dans'.

- Jeg blev lidt rørt, og det var også derfor, stemmen knækkede lidt. Jeg sagde også til Albert, om han ikke lige kunne snakke, men nu prøvede jeg lige i dag at sige noget, men jeg er meget rørt og taknemmelig for, at folk har stemt på os, sagde hun og fortsatte:

- Det er fantastisk. Det er aldrig sket før, så jeg er mega glad, og nu skal vi danse jive, sagde hun med et smil.

Du kan se parret i aktion igen, når TV2 blænder op for 'Vild med dans' på lørdag klokken 20.30 på TV2 og TV2 Play.