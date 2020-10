Jubler: - Det vildeste jeg har prøvet!

Fredag aften var det afgørelsens time, da det første par skulle stemmes ud af 'Vild med dans'.

Her endte Janus Bakrawi og Karina Frimodt, Vicky Knudsen og Martin Reichardt samt Lars Krogh Jeppesen og Malene Østergaard med at stå tilbage som de sidste tre par.

Her trak Janus Bakrawi og Karina Frimodt det længste strå og blev reddet på målstregen, og dermed undgik de omdans og gik direkte videre til næste fredag.

Det havde parret dog ikke turdet håbe på.

- Vi er meget, meget glade og lettede. For det var lidt tæt på der til sidst, lød det fra Karina Frimodt, da Ekstra Bladet mødte parret umiddelbart efter afgørelsen.

Artiklen fortsætter under videoen...

Kristian Bech modtager frække beskeder. Video: Signe Søgaard

'Klassens klovn' knækkede helt sammen

- Jeg troede virkelig, at vi skulle i en omdans. Jeg sagde til Janus, at jeg troede, vi havnede i omdans, men så blev vi reddet lige på stregen. Det var lige før, du var ved at græde, sagde hun videre med et smil henvendt til Janus Bakrawi.

- Ja, det var vildt. Det var virkelig vildt. Det er det vildeste, jeg har prøvet, sagde han med et grin.

Janus Bakrawis mave havde det da heller ikke helt godt med, at spændingen på den måde blev trukket til det sidste.

- Jeg havde det lidt skidt i maven. Men den blev inde. Den kom ikke ud, sagde han med et grin og fortsatte:

- I blev skånet for fredagsbøf.

Artilen fortsætter under videoen...

Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen er videre til næste uge. Video: Signe Søgaard

Bedre uge

I sidste uge kom Karina Frimodt forud for premieren på 'Vild med dans' til skade under gennemspilningen til musicalen 'Dirty Dancing', som hun er en del af sammen med dansekollegaen Silas Holst.

Sidstnævnte kom under en dans til at nikke hende en skalle, hvilket kostede en tur på skadestuen og en række sting ved øjenbrynet.

Slået helt ud: Kommer med overraskende løfte

Heldigvis har denne uge været bedre, lyder det fra parret.

- Det har været en meget bedre uge. En god uge og en dans, vi begge har kunnet lide, lød det fra Karina Frimodt, der fortsatte:

- Nu skal det bare hele, og så vil jeg for evigt kunne tænke på Silas, når jeg ser mig i spejlet. Det er jo et dejligt minde, sagde hun med et grin.

Se hvordan det går Karina Frimodt og Janus Bakrawi videre i konkurrencen fredag klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

Se flere interviews med deltager i 'Vild med dans' her: