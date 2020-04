Kæmpe bombe i 'Ex on the Beach': - Jeg har ikke lyst til at være her

To deltagere skal forlade 'Ex on the Beach'-villaen, og den besked tager især hårdt på Nicklaes

Kærligheden blomstrer for alvor mellem Amanda og Nicklaes i 'Ex on the Beach', men i de nye afsnit af Dplay-programmet bliver der sat en stopper for, at forholdet kan udvikle sig.

Midt i festen kommer tabletten nemlig med lidt af en chokerende besked til villaens deltagere:

- Victor og Amanda skal forlade villaen nu, lyder det.

- Hvor er det fucking grimt, mand!, udbryder Nicklaes med det samme og går sin vej i vrede.

- Nicklaes har nævnt for mig flere gange, at han ikke engang kan gå på toilettet uden at savne mig. Så at jeg skal forlade villaen nu, er rigtig hårdt for mig, for jeg kommer til at savne ham lige så meget, forklarer en grædende Amanda.

- Jeg har ikke rigtig lyst til at være her, når hun ikke er her. Der er ikke noget at være her for nu, lyder det fra Nicklaes, der er brudt fuldstændig sammen.

