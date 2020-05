Kæmpe bommert: Undskyld!

- Får du alle tre deltagere med i finalen i morgen, er det første gang nogensinde, det er sket. Hvis du vinder, er det også første gang i dansk 'X Factor', at der er en, der vinder i alle tre kategorier tre gange i træk.

Sådan lød udmeldingen fra værtinde Sofie Linde under fredagens 'X Factor'-finale, da det stod klart, at Thomas Blachman meget muligt ville ende med at stå med alle sine tre solister i lørdagens finale og dermed være sikret en sejr i årets udgave af underholdningsprogrammet.

Blachman endte da også med at få alle sine tre solister, Mathilde Caffey, Emil Wismann og Alma Agger med videre i finalen.

I tårer på scenen: - Det kommer som et chok

Men umiddelbart efter programmet kom kommunikationsbureauet Have A/S med en rettelse. Det var ikke første gang i dansk 'X Factor', at der er en dommer, der har en vinder i tre forskellige kategorier tre år i træk.

Det har dommeren Remee nemlig tidligere gjort. Nærmere bestemt i 2015, 2016 og 2017.

Ifølge Have A/S er det heller ikke fuldstændig sikkert, at det er første gang i verdenshistorien, at en dommer har tre deltagere i samme finale.

Sofie Linde havde dårlig samvittighed efter fredagens finale. Foto: Mogens Flindt

Så dårlig samvittighed

Derfor var det også en pinlig Sofie Linde, Ekstra Bladet talte med umiddelbart efter fredagens finaleafgørelse.

- Nu er jeg faktisk nødt til at rette mig selv, for jeg har simpelthen så dårlig samvittighed. Jeg kom til at sige, at han (Blachman, red) var den første til at vinde i alle tre kategorier. Remee har vundet før ham, lød det fra en pinlig Sofie Linde, der lagde sig fladt ned og erkendte, at det helt og holdent var hendes fejl.

'X Factor' med stor ændring

- Så jeg sender en kæmpe undskyldning til dig, Rems. Det er fordi, jeg først startede, da Embrace vandt. Jeg troede, han havde vundet med en gruppe året før, men han havde vundet med Emilie Esther. Remee lavede hattrick først i hver kategori. Blachman fulgte trop, sagde hun videre.

Blachman har stadig dansk rekord, men det er endnu ikke afklaret, om han også har slået en verdensrekord. Foto: Mogens Flindt

Herefter sendte hun et løfte til Remee.

- Undskyld, Rems. Det var dig, der var først. Jeg skylder en stor kvajebajer. Jeg ville bare sende vores fælles ven Blachman god energi, sagde hun med et grin.