Kæmpe brøler: Derfor gik det galt

Da Ankerstjerne skulle præsentere en af sine solister fredag aften under 'X Factors' andet liveshow, gik det helt galt.

Alt i mens han begyndte at præsentere sin solist Benjamin og roste ham til skyerne, gik det pludselig op for ham, at han var gal på den. Det var i stedet Kristian, der skulle på scenen.

Begge spiller guitar, og det var anledningen til forvirringen.

Nu forklarer Ankertstjerne, hvad der gik galt.

- Gud ske tak og lov levede de begge op til det. Og så glemte jeg det bagefter, heldigvis. Så deres performance gjorde, at det blev ligegyldigt, siger Ankerstjerne om sin bommert.

- Det var en teknisk fejl. Jeg havde ikke nogen 'run down'. Jeg kan bedre lide at være i nuet, så derfor har jeg faktisk frabedt mig at få at vide, hvad der skal ske. Jeg plejer at kunne læse de oplæg, Sofie Linde kommer med, og så misforstod jeg bare, fordi hun sagde guitar, og så var der en af mine deltagere, der havde en guitar og en, der ikke havde, lyder det fra Ankerstjerne.

