Kæmpe brøler fjernet fra tv: - Det gik helt galt

Ankerstjerne havde store forventninger til gruppen Bang & Boysen, der består af vennerne Gustav og Anders, under fredagens Five Chair Challenge i 'X Factor'.

Desværre blev de ikke indfriet af drengegruppen, der ifølge deres mentor, Ankerstjerne, bevægede sig for meget mellem to forskellige genrer.

Som konsekvens deraf måtte de gå slukørede hjem fra Five Chair Challenge, da det stod klart, at Ankerstjerne ikke ville give dem en stol.

Til Ekstra Bladet fortæller Bang & Boysen, at de generelt var tilfredse med den præstation, de leverede til Five Chair Challenge, men at der også var en del, der gik galt, som man ikke så på tv.

- Det var en hård og lang dag, hvor vi var oppe tidligt om morgenen, og hvor der var meget ventetid. Der var et stort mentalt pres på os, fordi man hele tiden går og tænker over, hvordan det mon vil gå, så man begynder at blive nervøs, siger Gustav til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og da vi så kommer på scenen, kommer jeg til at lave en kæmpe brøler, fordi jeg er så nervøs, siger han.

Da gruppen indtog scenen, kom Gustav nemlig til at lave en svipser, som fik hele salen til at grine.

- Vi havde jo gået rundt og talt hele dagen om, hvad vi skulle sige, når vi var på scenen, og hvad vi skulle huske at gøre. Jeg skulle så stå for at tale på scenen, fordi jeg er den bedste til det af os to, siger han og fortsætter:

- Vi går så ind, og jeg siger, at vi hedder Bang & Boysen, og at vi vil spille vores eget nummer, og så spørger dommerne så, hvad vi hedder rigtigt. Og der får jeg så af en eller anden grund sagt: 'Jeg hedder Anders. Eller, nå nej'. Det ved de jo godt ikke passer, så Ankerstjerne udbryder: 'Du hedder sgu da ikke, Anders', og hele salen begyndte at grine. Det gik helt galt, siger han med et grin.

'Helt væk'

Også makkeren Anders fik et godt grin med på vejen.

- Gustav er jo god til at snakke og studerer kommunikation og alt muligt. Han plejer ikke at lave fejl. Men han var rigtig nervøs, og så gik det galt. Det var helt væk, siger han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Det var virkelig sjovt, også fordi Gustav er den type, han er. Han plejer aldrig at lave bommerter på den måde. Vi har taget en del pis på det efterfølgende, griner han.

Ifølge Gustav troede flere til at starte med, at han blot lavede sjov. Men det var ikke tilfældet.

- Vores venner og familie troede, at jeg gjorde det med vilje. Men det var det altså ikke. Der var en anspændt stemning, for der var mange, der havde fået kritik, og der var blevet fjernet to stole. Det var af ren nervøsitet, at det skete, for nerverne sad virkelig ude på tøjet, siger Gustav.

Bag & Boysen er kede af, at de ikke fik chancen for at gå videre i programmet. Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Hvordan havde du det med at "dumme" dig foran så mange mennesker?

- Jeg ser ikke mig selv som selvhøjtidelig. Jeg kunne godt se det komiske element. Jeg får sagt 'jeg har jo heller ikke haft fire timer til at tænke over det', og så grinede jeg. Det har ikke gået mig på. Der må godt være kant og farve. Det gør mig ikke noget, men det undrer mig, at de har klippet det ud, for det var godt nok sjovt, siger Gustav med et grin og fortsætter med at fortælle, at det ikke var det eneste, der gik galt under Five Chair Challenge:

- Jeg sang super falsk. Det var nervøsitet. Jeg kan udmærket godt høre, hvornår jeg selv synger falsk, og det var helt klart nervøsiteten, der spillede ind. Vi var skuffede, og vi havde håbet på mere, men vores performance var ikke god nok, så jeg kan godt følge Ankertstjernes beslutning, siger han.

Også Anders forstår, hvorfor de ikke fik chancen for at gå videre i programmet.

- Jeg forstod det godt, men jeg var ikke enig. Jeg tror godt, at han havde kunnet arbejde videre med os og lave noget unikt. Han burde ikke have givet op så let, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, det var hårdt at få kritik, for vi optrådte med vores egne sange, så det er selvfølgelig altid hårdt at få kritik for det, når man er kreativ og åben og sårbar. Men det er selvfølgelig en del af gamet.

Selvom de ikke gik videre i 'X Factor' har Bang & Boysen ikke fortrudt, at de medvirkede. De fortæller, at de stadig har mod på musikken og er i fuld gang med at producere ny musik.