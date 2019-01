Kæmpe brøler før DR-program: Afgørende detalje afsløret FØR tid

Da 'Kender du typen' tirsdag aften løb over skærmen på DR1, gættede mange spændte seere formentlig med foran skærmen for at finde ud af, hvem aftenens hovedperson var.

Men for omkring 200.000 danskere var det formentlig ikke nogen hemmelighed, hvis de satte sig for at se programmet.

Realitystjernen Amalie Szigethy, der var aftenens hovedperson, var nemlig kommet til at tale over sig.

Hele 30 minutter før programmet afslørede hun nemlig på sin Instagram-profil, at eksperterne havde været forbi hendes hjem.

'Uden at fortælle for meget, så er der altså en grund til at de her 3 værter ser så glade ud. De kom nemlig på besøg i en bolig som ligger her i Nordsjælland. Omkring Hørsholm & Rungsted - og det kan man altså se meget mere om lige om lidt på DR1 kl. 20:00 i Kender Du Typen', skrev hun til et billede af vært Mads Steffensen og eksperterne Anne Glad og Flemming Møldrup.

Tirsdag aften blev hovedpersonen i 'Kender du typen' afsløret før tid. Her ses et billede fra et tidligere afsnit. Foto: DR

Under billedet påpeger flere af Amalie Szigethys følgere, at det ikke var helt hensigtsmæssigt af hende at afsløre, at hun var hovedpersonen på forhånd.

'Ja, det var ikke ret gennemtænkt', skriver en, mens en anden fortsætter:

'Der gik pointen lidt af programmet.'

'Kæft, det er sgu for dumt at skrive herinde', skriver en tredje.

Amalie Szigethy var tirsdagens hovedperson. Foto: Stine Tidsvilde

Se også: Eksperter i chok: Har aldrig set noget lignende

Ikke meningen

Også DR-programmets faste vært, Mads Steffensen, er en anelse ærgerlig over, at hovedpersonen blev afsløret før tid.

- Jeg sukkede lidt, da jeg fandt ud af det. Det er slet ikke meningen, at hovedpersonen skal afsløres før tid, for man skal ikke ødelægge legen for seerne, siger Mads Steffensen til Ekstra Bladet.

Han forklarer, at der fra DR's side er regler for hovedpersonen i forhold til, hvad der må afsløres og hvornår, da pointen med programmet netop er, at seerne skal gætte med. De helt præcise regler kender han dog ikke.

- Man skal i hvert fald vente, til efter programmet er sendt. Også gerne til et par dage efter, for der er jo mange, der streamer programmet. Hovedpersonen sidder jo ofte og følger med på en skærm, når vi går rundt i deres hjem, og der er i hvert fald regler om, at de ikke må sidde og lave stories på Instagram og sådan noget, netop for at der skal være spænding for seerne, siger Mads Steffensen med et grin.

Eksperterne besøgte tirsdag Amalie Szigethy, der blandt andet er kendt fra 'Paradise Hotel' og 'Forsidefruer'. Foto: DR

Se også: Stjal NemID og optog 29 lån i kærestens navn

At Amalie Szigethy kom til at afsløre sig selv før tid, tager Mads Steffensen dog med et smil.

- Jeg tror bare, at Amalie har glædet sig så meget til, at vi skulle komme, og så er hun kommet til at tale over sig. Det kan ske for selv den bedste, siger han.

- Og hvis Amalie har 200.000 følgere, så er der stadig en halv million, der ikke ved, hvem hovedpersonen er. Jeg er stadig overbevist om, at det er et rigtig godt program, og Amalie var simpelthen så sød at besøge. Det kan jo ske. Vi har også selv kommet til at afsløre vinderen før tid, siger Mads Steffensen med et grin med reference til et program, hvor programmet besøgte sexolog Jakob Olrik, hvis datter bar et skilt, hvor hendes efternavn 'Olrik' tydeligt fremgik.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Amalie Szigethy, men i skrivende stund uden held.

Se også: Dansk tv-stjerne satser stort millionbeløb: - Jeg kan miste ALT