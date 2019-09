Kæmpe brøler før DR-program: - Det var virkelig en tanketorsk

Jesper Vollmer kom ved en fejl til at afsløre, at han var hovedperson i 'Kender du typen' før tid

Da et helt nyt afsnit af 'Kender du typen' løb over skærmen på DR mandag aften, sad mange spændte danskere vanen tro foran fjernsynet for at gætte med på, hvilket hjem livstilseksperterne Anne Glad og Flemming Møldrup var på besøg i.

Men for en del af seerne var spændingen ikke så stor. Dagens hovedperson var nemlig allerede blevet afsløret, inden programmet blev sendt.

Det skete på Instagram, hvor tv-kokken Jesper Vollmer, som eksperterne var på besøg hos, havde uploadet et billede fra husets baghave, før programmet blev vist.

Det fik flere af hans følgere til at rette henvendelse til ham og fortælle, at han havde været lidt for hurtig på aftrækkeren.

'Så I med derude? Nu kan jeg vist godt poste... Var vist lidt for hurtig tidligere. Men såd'n her ser haven altså ud og ikke længere som i programmet i 'Kender du typen'', skriver han til et billede af baghaven, som han lagde op, efter programmet var blevet sendt.

En tanketorsk

Til Ekstra Bladet fortæller Jesper Vollmer med et grin, at han ikke havde tænkt sig ordentligt om, inden han valgte at lægge billedet op på sin Instagram-profil.

- Det var lidt fjollet, og det var virkelig en tanketorsk fra min side. Jeg havde lagt et billede op fra haven, som den så ud i programmet, hvor alle mine tusind følgere kunne se, at det var der, jeg boede, og at eksperterne havde været der. Da det så gik op for mig, at jeg havde lagt det op, før programmet blev sendt, så slettede jeg det med det samme. Det nåede nok at ligge der i omkring en halv time, siger han til Ekstra Bladet.

Inden han fjernede opslaget, nåede tv-kokken dog at blive kontaktet af et par følgere, der havde luret fejlen.

- Jeg fik nogle reaktioner, for dem, der følger mig, kunne jo godt genkende det. Så der var da et par stykker, der var ærgerlige over det, og en af mine venner skrev også, at jeg havde lavet en Amalie, fordi hun også er kommet til at gøre det samme, griner han og fortsætter:

- Så tænkte jeg bare 'Åh, fuck', og så slettede jeg opslaget igen og lagde et nyt op efter udsendelsen.

Jesper Vollmer er uddannet kok og har været aktuel i flere tv-programmer. Privat er han gift med skuespiller og sangerinde Annette Heick. Foto: Linda Johansen

Gik stærkt

Ifølge Jesper Vollmer har han ellers været god til at holde på hemmeligheden om, at eksperterne har været på besøg - indtil i går.

- Vi må jo ikke afsløre noget på vores sociale medier i tiden op til, og når eksperterne er på besøg, fordi de selvfølgelig ikke må vide, at det er os, der bor her, og det har jeg overholdt, men så gik det lige lidt for stærkt her til sidst, griner han og understreger, at han dog har været meget glad for at være en del af programmet.

Det er langt fra første gang, at en deltager er kommet til at afsløre detaljer om 'Kender du typen' før tid.

For et par måneder siden, var det realitystjernen Amalie Szigethy, der på sin Instagram-profil kom til at afsløre, at eksperterne havde været på besøg i hendes hjem - vel at mærke også inden programmet blev sendt.

Tilbage i 2016, hvor eksperterne var på besøg hos sexologen Jakob Olrik, kom de i programmet desuden til at præsentere seerne for et klip, hvor hans datters fulde navn, Katinka Olrik med dertilhørende navneskilt, fremgik.

- Jeg blev virkelig ærgerlig. Det var noget af en smutter. Det er sådan noget, der ikke må ske, for så ødelægger vi gættelegen for seerne. Det er jo netop sjovt for seerne at sidde og gætte med. De må jo tro, at vi er fuldstændig tossede, sagde vært Mads Steffensen dengang til dr.dk.