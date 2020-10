Kæmpe brøler: I tårer i kulissen

- Jeg glemte halvdelen af trinnene.

Sådan lød det fra en opgivende Faustix, efter han fredag havde været på scenen i 'Vild med dans' og danse en jive sammen med sin partner, Asta Björk.

Derfor var det også en lettet Faustix, som Ekstra Bladet talte med umiddelbart efter fredagens afgørelse, efter det stod klart, at han får endnu en chance på 'Vild med dans'-scenen.

- Jeg troede ikke på det. For det var ikke min bedste præstation. Så jeg er glad og taknemmelig for, at folk hjemme i stuerne følte sig underholdt, og så lover jeg, at vi gør det bedre næste gang, lød det fra Faustix.

Den 31-årige dj var ikke i tvivl om, hvorfor det gik galt for ham fredag aften.

- Der sker det, at min nervøsitet tager over, selvom jeg egentlig ikke følte, at jeg var så nervøs. Så blev jeg nervøs over mig selv. 'Kan du trinnene, Morten?' Og når jeg står i det, så er det dét, der overtager, og det bliver jeg nødt til at lægge fra mig og øve endnu mere, sagde han og fortsatte:

- Når jeg føler, at jeg har øvet nok, så må jeg øve endnu mere.

Det gik ikke helt efter planen for Faustix og Asta Björk fredag aften.

Flere skavanker

Ifølge Faustix har han også kæmpet lidt med det fysiske helbred, og det har ikke gjort situationen bedre.

- Jeg har også døjet med nogle småskavanker i mine ben og min ryg, og det har nok også fyldt lidt i baghovedet. Jeg har været uheldig de sidste tre dage, lød det fra dj'en, der tilføjede:

- Nu lægger jeg det bag mig og tænker på næste uge.

- Jeg har det rigtig dårligt

- Hvordan havde I det, efter I kom ud fra scenen, når det ikke var gået, som I håbede?

- Jeg tror, man er ærgerlig over, at man ved, det findes i en bedre udgave, og det får man aldrig lov at vise. Skibet er sejlet, så folk ved ikke, hvor godt det kunne have været. Du gjorde dit bedste. Det drillede lidt, og det sker jo for selv den bedste, lød det opmuntrende fra Asta Björk.

- Jeg fældede lidt tårer, da jeg gik ud bagefter. Jeg var faktisk virkelig ked af det, lød det ærligt fra Faustix.

Hvordan det går Faustix og Asta Björk videre i dansekonkurrencen, kan du se fredag aften klokken 20 på TV2 og TV2 Play.

