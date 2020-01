Kæmpe brøler i 'X Factor': - Det er helt sort

28-årige Cecilia Schlotfeldt fra Nakskov blæste de tre dommere bagover, da hun aflagde audition i 'X Factor'-studiet i København.

Derfor var hun også på forhånd en af Oh Lands helt store favoritter, da hun indtog scenen under lørdagens 'Five Chair Challenge' som en del af Oh Lands kategori med solister over 23.

Her gik det dog langt fra efter planen for Cecilie Schlotfeldt, der havde valgt at synge hittet 'Dance Monkey' fra Tones And I.

Hendes fortolkning faldt nemlig langt fra i god jord hos dommerne.

Cecilia imponerede dommerne under sin audition, men under 'Five Chair Challenge' gik det langt fra ligeså godt. Foto: TV2

- Hvad prøver du at sælge her? Det er jo helt sort, det her, lød det fra en frustreret Thomas Blachman, der fortsatte:

- Det var et sindssygt dårligt sangvalg og et helt forkert register. Du er gået fra at lyde som en virkelig fin og intens sanger til det her... Det er en masse dårlige beslutninger. Du har så meget brug for hjælp, at du slet ikke fatter det, sagde han videre, mens Oh Land gav ham ret:

- Jeg elskede din audition, og jeg synes også, at du var sindssygt god til workshop, men for første gang i aften hørte jeg dig synge decideret falsk, sagde Oh Land, der dog alligevel valgte at give Cecilia chancen og give hende en stol.

Cecilia fik dog ikke lov til at sidde længe i den varme stol, før hun blev skiftet ud til fordel for deltageren Michael.

Cecilie var enormt nervøs under sin optræden til 'Five Chair Challenge'. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Til Ekstra Bladet forklarer Cecilia, at hun var kraftigt påvirket af nerver under sin audition.

- For at sige det mildt, så gik det jo ikke så godt. Jeg var hamrende nervøs. Nerverne overtog mig simpelthen, og det var det, der skete. Jeg var så nervøs, og så var det måske samtidig ikke det rigtige sangvalg, siger hun og fortsætter:

- Jeg tror, at nerverne tog over, fordi det er første gang nogensinde, at jeg har stået på en scene. Det var første gang i mit liv, at jeg holdt en mikrofon i hånden den dag. Så det var lidt voldsomt. Mange af de andre deltagere havde jo prøvet at stå på en scene før, og de har optrådt for mange mennesker. Men de var søde til at snakke med mig, selvom vi var konkurrenter.

Nerver tog over

Ifølge Cecilia blev hendes nervøsitet værre og værre i timerne inden, hun skulle på scenen på Kulturværftet i Helsingør.

- Det begyndte at komme, da vi var til den her øver, hvor jeg så, hvor stor scenen var. Jeg prøvede at lade være med at få nerverne til at tage over. Men det kunne jeg ikke, og det var virkelig så ærgerligt, og jeg har ærgret mig rigtig meget siden.

Cecilia fortæller, at det tog meget hårdt på hende, da det stod klart, at hun ikke gik videre i programmet.

- Jeg havde det skidt bagefter, og jeg var overrasket over, hvor skidt jeg egentlig havde det. Det var meget mere end, at jeg bare blev trist. For det var så sindssyg en oplevelse, og det var en boble, man kom ind i, og da man så kom ud og skulle køre hjem, så sluttede det bare. Jeg var rigtig ked af det. Især da jeg kommer ud bagefter, og det hele ramlede. Der kom en del tårer, og jeg græd hele vejen hjem, siger hun.

Alle tre dommere gav Cecilia hårde ord med på vejen efter hendes performance. Foto: LAsse Lagoni/TV2

- Oh Land har jo ikke lagt skjul på, at du var en af hendes favoritter, og hun giver dig også en stol, selvom hun ikke synes, at du klarer det så godt? Hvordan føltes det?

- Jeg var overrasket over, at jeg ikke røg ud. Hun blev ved med at tro på mig og holde på mig. Når der blev råbt 'skift', sad mit hjerte helt oppe i halsen. Når jeg gjorde det så skidt, er det fedt, at hun troede så meget på mig. Men det gjorde det også endnu mere ærgerligt, når jeg så ikke gik videre, for jeg havde holdt den så længe, så kunne jeg ikke også lige have klaret den videre?, siger hun og fortsætter:

- Jeg føler, at jeg skuffer helt vildt. Det samme gør jeg her i Nakskov. Jeg er jo blevet mødt af en masse mennesker, som hepper på mig. De har jo ikke vidst, hvad der er sket, men flere har sagt til mig, at jeg repræsenterer hele Lolland, så på den måde skuffer jeg jo også dem.

Ville synge igen

Ifølge Cecilia er der dog en særlig ting, som hun ærgrer sig ekstra meget over i kølvandet på sin optræden til 'Five Chair Challenge'.

- Der er jo ingen tvivl om, at det gik rigtig dårligt, og dommerne er også lidt hårde ved mig. På et tidspunkt siger Blachman til mig, at det er et sindssygt dårligt sangvalg, og der giver Oh Land ham ret i. Det synes jeg er lidt øv, for hun havde godkendt sangen, siger hun og fortsætter:

- Undervejs var der flere andre, der fik lov til at synge igen eller tale for deres sag. Det ville jeg også gerne have haft, men det fik jeg ikke mulighed for. Men hvis det var så katastrofalt et sangvalg, burde Oh Land jo have sagt, at jeg ikke skulle vælge den. Hun sagde derimod, at det var rigtig fint, og jeg tror, det havde gjort en forskel, hvis jeg havde fået lov at synge igen.

- Har du fortrudt, at du valgte at være med programmet?

- Jeg har gået i et dilemma med mig selv om, hvorvidt jeg har fortrudt eller ej, fordi jeg røg ud. Men jeg er kommet frem til, at uanset hvordan det er gået, så kan jeg bruge mine erfaringer videre i mit liv og dagligdag. Hvis jeg tør at være med i 'X Factor' og stille mig op på så stor en scene, så tør jeg også alt muligt andet, og det er jo rigtig positivt, siger hun og fortsætter:

- Og jeg har virkelig fået modet og gejsten i forhold til at synge, for jeg er jo blevet bekræftet i, at jeg virkelig kan finde ud af det. Nu er jeg begyndt at uploade videoer af mig selv på YouTube, og det har jeg aldrig gjort før, så jeg fortsætter helt klart med musikken.