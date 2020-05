Kæmpe brøler på direkte tv: - Jeg blev vildt ked af det

Ankerstjernes gruppe Smokey Eyes kunne fredag aften ånde lettet op, da det stod klart, at seerne havde stemt dem videre til årets store 'X Factor'-finale, som løber af stablen i næste weekend.

Men da Ekstra Bladet mødte dem umiddelbart efter fredagens afgørelse, var de langt fra tilfredse med den præstation, de havde lagt for dagen under fredagens semifinale.

Ifølge Cecilie var der nemlig meget, der gik galt på scenen - også selvom deltagerne hjemme i stuerne måske ikke bemærkede det.

- Jeg blev vildt ked af det, for jeg følte mig lidt ved siden af mig selv. Jeg klarede det rigtig godt, synes jeg, men der var nogen ting, jeg fuckede op, fordi jeg var et andet sted. Men jeg gjorde mit bedste, og jeg er bare så glad for, at vi er gået videre, sagde Cecilie til Ekstra Bladet og uddybede:

- Det var nogle ting, jeg skulle synge og nogle stemmer, jeg glemte. Og så sang jeg noget helt andet. Hvilket er heldigt, fordi så kunne de ikke se, at jeg stod der og sang helt forkert. Så jeg er bare glad for, at min hjerne og kreativitet er så god, så den kan redde mig i sådan en situation, når man føler sig væk fra sig selv, lød det videre.

Smokey Eyes klarede sig videre til finalen - trods deres fejl på scenen. Foto: Mogens Flindt

God fejl

Også hendes gode ven Morten bemærkede, at deres optræden ikke gik helt efter planen.

- Det er fedt, når man laver fejl, at man laver gode fejl på den måde. Jeg bemærkede det helt klart, for jeg vidste jo 100 procent, hvordan det skulle være, men hun lavede noget, der lød rigtig godt, sagde Morten, der tror, at han og Cecilie har en fordel, når de står på scenen sammen, fordi de er så gode venner:

- Jeg tror helt klart, det styrker os, og at vi får rigtig meget ud af det, lød det fra Morten, der også selv kom i problemer under deres fortolkning af 'I Want to Hold Your Hand', hvor de havde vampyr-tema.

- Jeg blev bidt i i nakken og skubbet ned på gulvet, men så var der bare en mikrofon, der faldt ned fra buksen. Så den skulle jeg have fat på, sagde han med et grin.

Smokey Eyes var glade, da det stod klart, at de er videre til den store finale. Foto: Mogens Flindt

Nu ser de to frem mod finalen, som starter fredag aften. De to har dog endnu ikke helt forstået, at de faktisk nu kan kalde sig finalister i 'X Factor'.

- Den følelse tager lang tid at synke ind, fordi man har været så nervøs, så jeg tror, det tager lidt tid, men vi er så glade, sagde Cecilie.

- Hvad kan vi forvente af jer i finalen?

- I kan forvente noget helt andet end det, I har set. Vi har stadig vores røde tråd, og vi har stadig alt det, vi står inde for, men vi vil vise, at vi kan forskellige ting, lød det fra Cecilie.

Du kan se den store 'X Factor'-finale fredag og lørdag klokken 20 på TV2.