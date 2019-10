Kæmpe chok: Her bryder hun sammen

Tårerne får frit løb i 'Ex on the Beach', hvor to deltagere skal forlade programmet

***Spoiler: Hvis du ikke vil vide, hvem der ryger ud af 'Ex on the Beach', skal du stoppe med at læse nu***

Tårerne triller i søndagens afsnit af 'Ex on the Beach', hvor hele to deltagere må forlade programmet.

Det følelsesladede øjeblik sker, da Tessie Skovly, Naja Hansen, Sarah Amalie Kristiansen og Kristian Sayre har hentet den nye 'Ex' Jamie Eschen på stranden. Jamie og Sarah Amalie tager på date, og da de sidste tre skal til at forlade stranden, plinger den frygtede tablet.

Med rystende hænder læser Tessie den triste besked op.

- Det er tid til at sige farvel. Tessie og Naja, I har set villaen for sidste gang. Jeres eventyr slutter her, lyder den.

Og så får tårerne frit løb.

- Jeg har virkelig ikke nogle ord lige nu. Det har jeg ikke, siger Tessie, der dog får indskudt, at hun fortryder, at hun ikke nåede at knalde sin flirt Daniel.

De to kvinder må ikke engang sige farvel til de andre deltagere, hvilket særligt gør ondt.

Se det brutale farvel til Tessie og Naja i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses søndag til tirsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten dplay.