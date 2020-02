Kæmpe chok i 'X Factor': Helt crazy!

Fredag aften blev der blændet op for bootcamps i dette års 'X Factor', og det betød, at de tre dommere langt om længe skulle vælge, hvilke tre deltagere de ville have med sig i de store liveshows.

Særligt dramatisk forløb bootcampen hos Blachman, der i slutningen af aftenens program stod med valget mellem det musikalske talent Nichlas Pilegaard, der gang på gang har imponeret dommerne, og den dansende Danfoss-nørd Emil Wismann, som ikke imponerede under bootcampen.

- Hold kæft, hvor gjorde du det dårligt i dag, sagde Blachman om Emils fortolkning af Simon & Garfunkles 'Bridge over Troubled Water'.

- Jeg vil næsten kalde det en ugerning af en sangpræstation, sagde Blachman videre.

Til trods for det valgte Blachman alligevel noget overraskende at sætte sin lid til Emil Wismann og sende ham videre i konkurrencen. Det til stor begejstring og chok for Emil Wismann, der bogstavelig talt ikke kunne være i sin egen krop af bare begejstring, mens jubel-brølene og 'fuck'-ordene fløj rundt i lokalet med lynets hast.

I den anden ende stod favoritten Nichlas Pilegaard, der måtte gå slukøret hjem, selvom han havde fået stor ros for sin sangstemme og sangskrivning fra dommerne.

Nu fortæller Emil Wismann til Ekstra Bladet, hvordan han oplevede de minutter, hvor det stod klart for ham, at han noget overraskende er videre i konkurrencen.

- Umiddelbart gik jeg ud fra bootcamp og følte, at jeg jeg leverede en god performance. Men det syntes Thomas (Blachman, red.) bestemt ikke. Man kan sige, at han valgte at tage mig med alligevel, og det blev jeg simpelthen så glad for, siger han med et grin og fortsætter:

- Jeg kan huske, at jeg ikke tænkte så meget lige i situationen. Det er rigtig nervepirrende at sidde i den stol og vente på svar. Thomas kan vende rundt på en tallerken på ingen tid, så jeg håbede bare på det bedste, siger han.

Emil under sin optræden, der ikke gik helt efter planen. Foto: Lasse Lagoni/TV2

Løftede Sofie Linde

Da det stod klart for Emil Wismann, at han var videre i konkurrencen, havde han da også svært ved at være i sig selv:

- Jeg kan huske, at jeg blev så glad, fordi jeg ikke havde regnet med at komme videre. Det var virkelig en positiv overraskelse, og jeg blev bare så freaking fucking glad, og jeg løftede Sofie Linde i begejstring. I momentet syntes jeg, at det var helt crazy, siger 'X Factor'-deltageren.

- Til at starte med var det egentlig for sjov, at jeg tilmeldte mig til 'X Factor', men så blev jeg bare ved og ved med at gå videre. Det er jo fantastisk.

Emil var noget overrasket, da han fik de gode nyheder fra Blachman. Foto: Lasse Lagoni/TV2

- Var det oprindeligt en joke, da du stillede op i 'X Factor'?

- Det har aldrig været en joke. Jeg har aldrig villet latterliggøre mig selv på tv. Men jeg har hele tiden taget det seriøst, og jeg er glad for, at en med min personlighed, og det at jeg kan være fri på scenen, har gjort, at jeg er kommet så langt. Det er rigtig dejligt, at jeg får den anerkendelse, og at jeg får en chance. Det er bare rart, og jeg har bare taget det stille og roligt, siger han.

- Hvordan har du det med, at der er nogen, der måske havde en bedre sangstemme, der er røget ud på bekostning af dig?

- Det har jeg det godt med. Det er en konkurence. Det er benhårdt. Jeg har det ikke dårligt med at komme videre frem for andre. Det bliver jeg ikke sørgelig over. For eksempel havde Nichlas ikke den bedste sangstemme, men var rigtig god til at rappe. Han er en mega cool fyr, og jeg kan virkelig godt lide ham, men i sidste ende er det jo op til dommerne, siger Emil Wismann, der garanterer, at seerne i de store liveshows kan forvente at se en god omgang energi.

Nichlas Pilegaard måtte gå tomhændet hjem. foto: Lasse Lagoni/TV2

Ked af det

Hos Nichlas Pilegaard, der måtte se sig slået på målstregen, er stemningen noget anderledes.

- Jeg var tilfreds, men jeg synes, jeg gjorde det godt, siger han og fortsætter:

- Jeg var nederen over, at jeg var røget ud i starten, men de andre var også rigtig gode, og det er jo en konkurrence. Jeg tog det, som det kom og forsøgte at tage det med et smil, selvom jeg var ked af det i et par dage.

- Havde du forventet at gå videre?

- Overhovedet ikke. Jeg tog det hele en dag ad gangen og havde et åbent sind.

Alligevel har Nichlas Pilegaard ikke givet op på musikken.

- Jeg bliver ved med at lave musik og skrive sange. 'X Factor' har været en rigtig sjov oplevelse, men nu har jeg lavet min plan omkring min musik, og jeg er i fuld gang med at skrive nye sange, som jeg håber på at få hjælp til at udgive, siger han.

Nichlas Pilegaards talent var ikke nok. Foto: Lasse Lagoni/TV2

