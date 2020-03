Kæmpe chok: Sygeste nogensinde

Hele to deltagere skal forlade 'Ex on the Beach', og det efterlader villaen i en tilstand af chok

Tårerne får frit løb i 'Ex on the Beach', hvor hele to deltagere skal forlade den brasilianske villa, hvor optagelserne foregår. En fra hvert køn.

Og det er svært at abstrahere fra for de resterende deltagere i programmet, der slet ikke ved, hvad de skal gøre af sig selv.

- Det er den sygeste sæson, jeg nogensinde har set, konstaterer Victor Frømming, der faktisk er i gang med at opleve den.

Der er en tilstand af chok.

- Pigerne ligner nogle, der har grædt i årevis, og jeg er ikke i tvivl om, at der er sket noget, siger Asbjørn Nielsen.

Deltageren Amanda Mogensen efter det går op for hende, at to skal forlade villaen. Foto: Dplay

Drengene og pigerne er blevet adskilt, da beskeden kommer, og stemningen er mildest da trykket, da de samles.

- Det gik ikke, som vi havde håbet på, og det gik vist heller ikke, som det skulle for jer, siger Robin Christensen.

Se hvilke to deltagere der må forlade programmet i videoen over artiklen.

