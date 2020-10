Kæmpe chok: - Vi er max skuffede

Der var ellers høje klapsalver, da 'Daddy Cool' gik på scenen fredag aften.

Tv-værten Kristian Bech skulle danse cha-cha-cha sammen med Mille Funk, men måtte efter seerafstemningen noget overraskende ud i en omdans mod radiovært Sara Bro og partneren Michael Kjeldgaard.

Det stod klart kort efter omdansene, at det var Kristian og Mille, der trak det korteste strå og dermed blev det andet par til at forlade 'Vild med dans'.

- Vi er mega kede af det. Det er den ærlige side. Vi havde håbet, at vi var kommet videre. Vi er max skuffede, men vi er også stolte, lyder det fra en tydeligt berørt Mille Funk, og hun bliver bakket op af sin dansepartner:

- Jeg kan forstå, hvis vi havde leveret noget skidt. Det her var en dans, jeg havde frygtet, men jeg havde ikke en oplevelse af, at det ikke var godt nok, lyder det fra Kristian Bech.

Parret var meget berørte efter deres chokerende exit. Foto: Mogens Flindt

Kristian startede ellers ud med at skulle overvinde en frygt for at danse, men endte med at elske dansen med partneren Mille.

- Jeg glædede mig, og jeg kunne mærke, at jeg havde rykket mig. Jeg blev lidt chokeret, fordi jeg synes, vi fik rigtig mange gode ting at vide, og så må jeg være ærlig og sige, at jeg troede, der ville have været lidt højere karakterer, end vi fik, fortæller han slukøret.

Der blev ikke mere dans til parret. Foto: Mogens Flindt

Sådan er det

Parret fik nemlig højere point end flere af de andre par, men Mille Funk er ikke i tvivl om, at det er andet end dansen, der spiller ind i konkurrencen.

- Det er et underholdningsprogram, og det er aldrig retfærdigt. Det er alle mulige andre parametre end dans, der tæller, og det ved man godt. Men når man står i det lige nu, er det lidt hårdt, lyder det fra den professionelle danser.

Kristian fortæller også, at han har talt med de andre deltagere om, at han da gerne ville bedømmes på sin dans og ikke personlighed.

- Deltagerne har talt om, at vi helst vil bedømmes på vores dans, men jeg ved godt, der er et andet lag. Nogle gange får seerne nogle darlings, men jeg føler ikke, at seerne har valgt os fra, jeg tror bare, at der er nogle andre, der har ramt noget, hvor seerne har tænkt, at det vil de gerne se.

Parret er dog ikke i tvivl om, at de bliver ved med at se hinanden.

- Vi skal blive ved med at holde kontakten, og jeg står igen herinde klokken 12 for at træne, ej. Men den skal lige sluges, siger Kristian.

Sidste fredag afslørede tv-værten, at hans dans har kastet en stribe frække tilbud af sig. Video: Signe Søgaard.

Ikke særlig 'sej'

Hans to døtre havde i dag set programmet, og for Kristian var udstemningen næsten ubærlig, når pigerne så med derhjemme.

- Jeg ville gerne være en sej far, men nu er jeg åbenbart ikke sådan en sej far. Men jeg fik en besked fra min store piger, hun skriver, at hun elsker os begge, og at vi er seje. Men hvad kan jeg bruge det til lige nu, siger han med et lille grin og siger, at der jo selvfølgelig er mange andre, der har haft det værre end ham.

Kristian og Mille fik 18 point af dommerne for deres cha-cha-cha. Det var otte point højere end deltageren Vicky Knudsen, der efter dommernes vurdering lå til at ryge ud.

Næste uge skal parrene igen på gulvet, men denne gang til 'Knæk cancer', det betyder også, at ingen ryger ud næste fredag