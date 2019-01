Kæmpe dansk aftryk på Oscar-nomineret film

Den svenske film 'Grænse' er blevet nomineret til en Oscar i kategorien 'bedste makeup og hår'.

Men vi danskere kan nu også godt kippe lidt med Dannebrog, for selvom der tales svensk i filmen, har der været et væld af danskere med på holdet bag kameraet, ligesom danske kroner har støttet produktionen.

Bag filmen står den iranske instruktør Ali Abbasi, der er uddannet fra instruktørlinjen på Den Danske Filmskole i 2011. Inden da læste han arkitektur i Stockholm, og han taler derfor både dansk og svensk.

En af filmens andre hovedkræfter er danske Nina Bisgaard, der sammen med to svenskere har fungeret som producer på filmen.

Svenske Eva Melander spiller hovedrollen som Tina i filmen 'Grænse'. Foto: Jonas Olufson

'Helt fantastisk'

Hun havde sammen med resten af holdet bag filmen håbet på, at 'Grænse' ville blive nomineret i kategorien 'bedste ikke-engelsksprogede film', men allerede før jul stod det klart, at det ikke ville ske.

Derfor kom tirsdagens nominering også som en glædelig overraskelse.

- Det var helt fantastisk at få den nyhed, siger Nina Bisgaard til Ekstra Bladet.

Helt konkret er det make up-artisterne Göran Lundström og Pamela Goldammer, der står på nomineringen for deres arbejde i filmen, hvor det blandt andet hver dag tog fire timer at sminke hovedrolleindehaver Eva Melander til nærmest ukendelighed.

- De fortjener så meget at vinde. De har virkelig lavet et stort og flot stykke arbejde, siger Nina Bisgaard.

Tog 18 kilo på for drømmerollen

Producer Nina Bisgaard er en af hovedkræfterne bag filmen 'Grænse'. Foto: PR/Christian Geisnæs

Kan lugte følelser

'Grænse' handler om tolderen Tina, der på grund af en kromosomdobling ser ret usædvanlig ud. Samtidig kan hendes næse lugte andre menneskers følelser, hvilket gør hende afsindigt god til sit job, fordi hun kan snuse sig frem til, hvis nogen har gjort noget forkert. Da hun en dag i tolden møder en anden person med et lige så aparte udseende som hende selv, spirer kærligheden mellem de to.

Filmen fik voldsomt gode anmeldelser og vandt hovedprisen i sidekonkurrencen Un Certain Regard ved sidste års filmfestival i Cannes.

Samtidig vandt danske Peter Hjorth i december ved European Film Awards en pris for sit arbejde med visuelle effekter i 'Grænse'

Ud over danske Nina Bisgaard som producer har en række andre danskere også været med i tilblivelsen af filmen. Det gælder blandt mange andre filmfotograf Nadim Carlsen, make up-artist Morten Jacobsen, filmklipperne Olivia Neergaard-Holm og Anders Skov samt lyddesigner Christian Holm.

Produktionen af 'Grænse' blev støttet med 1,1 millioner kroner af Det Danske Filminstitut.

Kæmpet for 'The Wife'

Faktisk er 'Grænse' ikke den eneste film, der bringer Nina Bisgaard tæt på Hollywoods stjernestøv. Hun har nemlig fungeret som executive producer på den engelsksprogede film 'The Wife', der har Glenn Close i hovedrollen.

For den rolle er Glenn Close blevet nomineret som 'bedste kvindelige skuespiller'.

- På den film var min rolle ikke så stor. Der går hele æren til min chef, siger Nina Bisgaard med henvisning til filmproducenten Meta Louise Foldager, der har fungeret som producer på filmen.

- Uden hende var den film ikke blevet til noget. Hun har kæmpet i mange år for at få den realiseret, og for et par år siden faldt finansieringen så på plads.

Oscar-uddelingen finder sted natten til mandag den 25. februar.

