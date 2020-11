Kæmpe dilemma: Hold kæft hvor er det latterligt!

'Tyren' er i problemer.

Det seneste afsnit af 'Ex on the Beach' sluttede på dramatisk vis, da han var på date med Amalie Thulstrup. Her fortalte Asbjørn 'Tyren' Nielsen om sine følelser for Amalie, som han har kysset med både beruset og ædru.

Amalie smiler, alt ånder fred og fordragelighed, og Amalie kalder det 'den perfekte date' - lige indtil Asbjørns eks-flirt Lærke kommer forbi, så han pludselig sidder med to kvinder ved sin side og et alvorligt forklaringsproblem.

Næsten kærester

Asbjørn har fortalt til Ekstra Bladet, hvordan han og Lærke næsten var kærester inden programmet, men at han forlod hende uden et ord for at deltage, og det er derfor noget af en kattepine, han sidder i, da beskeden på tabletten lyder:

'Du skal nu vælge, om du vil fortsætte din date med Amalie, eller om du vil fortsætte din date med din ex Lærke', et dilemma der frustrerer den over to meter høje mand:

- Hold kæft hvor er det latterligt det her, udbryder han.

'Tyren' skal vælge mellem at fortsætte sin date med Amalie, som han netop har fortalt, at han har følelser for, eller droppe hende til fordel for hans flirt hjemmefra. Foto: Dplay

Valget skal tages, og Lærke forventer, at det falder ud til hendes fordel.

- Asbjørn skal vælge mig, fordi han har ghostet mig hjemme i Danmark. Han skylder mig fandeme en forklaring på det hele. Jeg bliver stiktosset, hvis han ikke vælger mig, tordner hun.

Kikset scoreforsøg: - Jeg gik i panik!

'Ex on the Beach' kan ses på streamingtjenesten Dplay, hvor der er nye afsnit hver søndag. Eller på Kanal 4.