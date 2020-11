Kæmpe drama: Brød sammen i kulissen

Det sendte chokbølger igennem 'Vild med dans'-studiet, da det stod klart, at bookmakernes storfavoritter Emili Sindlev og Mads Vad fredag aften havnede i omdans.

Parret havde nemlig fået høje point af dommerne og lå solidt på en andenplads lige efter Merete Mærkedahl og Thomas Evers Poulsen, men måtte alligevel se sig selv i en omdans og i bunden af feltet.

Parret klarede sig dog videre på et hængende hår, da seerne valgte at give det røde kort til alderspræsident Hilda Heick og Michael Olesen.

Da Ekstra Bladet fangede Emili Sindlev og Mads Vad efter fredagens dramatiske omdans, hvor de igen dansede deres slowfox, var de stadig i chok.

Her lagde Emili Sindlev ikke skjul på, at hun havde ladet tårerne få frit løb i kulissen efter fredagens afgørelse.

Emili Sindlev og Mads Vad var meget lettede, da det stod klart, at de gik videre. Foto: Mogens Flindt

- Jeg blev helt vildt rørt, og det gjorde jeg også, fordi det her er min yndlings standarddans og en af mine favoritdanse, vi overhovedet har danset, og min yndlingskjole, og alt gik op i en højere enhed, siger Emili Sindlev til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Og så går det op for én, når man står et sekund fra at ryge ud, at det bare er et eventyr, og der kan godt være bump på vejen, og jeg er bare meget taknemmelig over, at det her ikke var 'the end', siger hun videre.

Stort drama: Ude efter bundplacering

Betyder så meget

Også Mads Vad var meget påvirket efter fredagens strabadser.

- At blive stemt videre fra omdansen betyder simpelthen så meget. Men det er jo noget, vi har snakket om, for det her er jo syttende sæson af 'Vild med dans', og det er sket mange gange, at der er sket noget uforudsigeligt, og det er også sket mange gange, at selvom man ligger godt hos dommerne, så kan man pludselig stå i en omdans, siger han og fortsætter:

- Vi kan allesammen komme til at stå i omdans. Det er noget, vi har forberedt os på. Men mit hjerte hamrede med 100 kilometer i timen, da vi stod der, lyder det fra Mads Vad, der bliver suppleret af Emili Sindlev.

- Jeg rystede, og jeg synes virkelig ikke, det var sjovt, siger hun.

Stilling efter dommer-point Aftenens point fra dommerne fordelte sig således: 1. Merete og Thomas, 47 point 2. Emili og Mads, 46 point (to point fra holddans) 3. Nukâka og Silas, 40 point (to point fra holddans) 4. Sara og Morten, 39 point 5. Albert og Jenna, 36 point (to point fra holddans) 6. Hilda og Michael, 29 point Vis mere Luk

Tanken om at skulle forlade 'Vild med dans' var ifølge parret slet ikke til at bære, og derfor havde Emili Sindlev også brug for at trække sig et øjeblik, inden hun mødte pressen efter fredagens afgørelse.

- Det er jo det der med, at når man arbejder så ekstremt hårdt med noget 24 timer i døgnet, for det gør man jo, så er det jo bare frygteligt, hvis man skal ryge ud. Så nu vil vi bare knokle på og gøre, hvad vi kan, for at overtale nogen flere til at sende os en lille sms, siger Mads Vad.

- Det var mig. Jeg havde brug for lige at trække noget luft, inden vi skulle stå her og tale med jer. Jeg synes, det var rart lige at mærke, at vi stadig var her. Jeg er bare så taknemmelig for, at vi stadig får lov at være her. Det er jeg så taknemmelig for. Jeg håber, vi får lov til det, indtil vi slutter, siger Emili Sindlev videre.

Parret kan nu glæde sig over at være videre til næste uge, hvor 'Vild med dans' for første gang bliver sendt om lørdagen.

Tager et stort skridt med kæresten