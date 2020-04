Kæmpe drama i knaldeprogrammet: - Du har såret min eks!

Der blev både råbt og skreget af hinanden i sidste afsnit af 'Ex on the Beach'

Dramaet vil tilsyneladende ingen ende tage i sidste afsnit af knaldeprogrammet 'Ex on the Beach.'

Gennem en længere periode i programmet ser man Louise Balling Jensen flirte utrolig meget med Mikkel Søndergaard. Flirten viser sig dog at være en falsk en af slagsen, og det bliver til sidst for meget for Mikkels ekskæreste Amanda Mogensen.

Derfor vælger Amanda at gå direkte i flæsket på Louise og konfrontere hende med alle de dårlige ting, hun har gjort mod Mikkel.

Det sker, mens de øvrige deltagere kigger på i sofaerne over en drink. Det hele ender i et stort skænderi, hvor begge piger vælger at råbe og skrige af hinanden.

Dramaet mellem Louise og Mikkel vil ingen ende tage i 'Ex on the Beach'. Foto: Discovery Networks Danmark

- Jeg vil egentlig gerne bare høre, hvad Mikkel siger, og du holder kraftedme din kæft nu. Jeg gider seriøst ikke at høre på det der, råber Louise til Amanda i afsnittet, mens hun rejser sig op og løfte pegefingeren.

- Sæt dig dog ned og slap af. Hvad tror du egentlig, du er? Jeg var der, Louise. Du lyver over for min ekskæreste, som er en af mine bedste kammerater, og jeg vil ikke se ham såret. Du har såret ham, svarer Amanda med det samme, mens Louise forsøger at afbryde hende.

Svarer ikke på spørgsmålet

Amanda vælger dog kun at blande sig i kontroversen mellem Louise og Mikkel, fordi Louise ikke magter at svare på sidstnævntes spørgsmål foran de andre.

- Du svarer jo ikke på spørgsmålet, Louise, siger Mikkel, hvorefter han bliver bakket op af Amanda:

- Du kan ikke finde rundt i dine egne løgne, lyder det fra Amanda.

Du kan se hele det store skænderi i klippet i videoen ovenfor, mens du kan se alle afsnit af 'Ex on the Beach' på Dplay.