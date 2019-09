Kæmpe drama i 'Robinson'

Der er drama for alle pengene i aftenens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', hvor produktionen sikrer spændingen ved at indføre et interessant twist i dødskampen.

Her skal to deltagere fra hvert hold sammen i kamp, og vinderholdet må vælge én af de to tabere, som de kan tage med over på deres eget hold. Hvor Hold Syd vælger Jeppe og Jess, er der mere tvivl på Hold Nord, hvor Maria nægter at gå i dødskamp sammen med Dina, som rent fysisk har vist sig som det svageste led på holdet. Det ændrer dog ikke på, at holdkammeraterne stemmer netop de to i dødskamp.

- Jeg er klar, men jeg sagde, at jeg ville have en anden end Dina. Så ville jeg føle, at jeg var stillet lidt bedre. Men det er fint, siger Maria i aftenens afsnit, inden frustrationerne får frit spil.

- Jeg er bare ikke super motiveret til at vinde lige nu. Måske er det bare bedre, at jeg går derhen, siger hun om udsigten til at skifte hold ved et eventuelt nederlag.

Se også: Smidt ud af 'Robinson': Det var løgne og paranoia

Og det får tårerne til at trille hos Dina.

- Jeg har bare virkelig ikke lyst til at gå i kamp med en, der ikke vil kæmpe sammen med mig. Det synes jeg bare er så nederen, siger Dina og fortsætter.

- Jeg kan bare ikke se, hvad jeg skal være her for, når det er så bundråddent.

Dina kæmper for Hold Nord i aftenens dødskamp, men hun føler sig alene om opgaven. Foto: TV3

Bedre bliver det ikke i dysten, hvor deltagerne skal kæmpe i en fysisk hård udgave af 'tre på stribe', så de spæner frem og tilbage med Robinson-logoer. Her træffer Maria nogle mildest talt underlige valg, så Hold Syd hurtigt bringer sig på 2-0.

- Da der bliver råbt 2-0, har jeg så meget tvivl i min krop om, hvorvidt Maria spiller dårligt med vilje, og jeg ved ikke, om hun siger undskyld, fordi hun ikke har overblikket, eller fordi hun svigter mig så meget, fordi hun gør det med vilje, siger Dina.

De to hold duellerer i 'tre på stribe'. Foto: TV3

De aftaler derfor, at Dina skal bestemme, hvor Maria sætter sine brikker, men det ændrer intet.

- Hun løber mega stærkt, og så sætter hun den der klods alle mulige åndssvage steder. Jeg ved ikke, om hun simpelthen ikke kan finde ud af, hvor øverste hjørne det er, ellers så fucker hun det spil op med vilje, siger Dina, der målløs kan se sin holdkammerat fortsætte sin mærkelige opførsel.

- Jeg er faktisk ikke særligt meget i tvivl om, at Maria ikke spiller for at blive på Hold Nord. Hun spiller for at komme over til Hold Syd, konstaterer Dina.

Se også: Voldsomme billeder: 'Robinson'-deltagers ryg flænset op

Udfaldet af den dramatiske dødskamp med de alvorlige konsekvenser for taberholdet kan ses i aften klokken 20 på TV3.