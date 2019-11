Kæmpe fiasko i tv-program: - Det var SÅ tæt på

SPOILER-ALARM! Hvis du ikke har set mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen', og du ikke vil vide noget om, hvad der sker i aftenens program, så stop med at læse nu.

De sidste to uger har der været en talisman i spil i 'Robinson Ekspeditionen'. En talisman, der kan få afgørende betydning for deltagerne i TV3-programmet, idet den kan sikre overlevelse i et ø-råd, såfremt en af deltagerne fandt frem til dens skjulested.

I mandagens afsnit af 'Robinson Ekspeditionen' viser det sig dog, at ingen af deltagerne har fundet den - det til stor overraskelse for blandt andre Camilla, der er sikker på, at Kenneth har haft den hele tiden.

Deltageren Kenneth erkender da også, at han bevidst har ladet, som om han havde fundet talismanen for at få de andre deltagere til at stoppe med at lede.

At talismanen ikke blev fundet, er en stor fiasko for deltagerne, lyder det fra programmets vært, Jakob Kjeldbjerg.

- Det er en kæmpe fiasko for deltagerne, at de ikke finder den, og jeg kan godt sige, at der virkelig er en af dem, der er tæt på. Det, der er interessant, er, at deltagerne knokler faktisk rigtig meget for at finde den og for at holde øje med de andre, selvom man ikke ser det, siger den kendte TV3-vært til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Vores kære Maria går rundt alene og leder efter den, og hun har hånden meget, meget tæt på. Hun roder rundt i træstammen, hvor den ligger, men hun formår ikke at finde den. Det var så tæt på. Hun er forbandet og ærgerlig, da hun finder ud af det, og da jeg fortæller hende det i ø-rådet. Det er dog blevet klippet ud efterfølgende, siger han.

Deltagerne finder ikke den skjulte talisman. Foto: TV3

Sjovt alligevel

Ifølge Jakob Kjeldbjerg er det dog en del af charmen ved programmet, at tingene ikke altid går som planlagt.

- Det er i virkeligheden det bedste eksempel på, at det, vi siger, er det rigtige, og at det, man som seer oplever, er det, der sker. 'Robinson Ekspeditionen' er noget af det tætteste, man kommer på det autentiske, siger han og fortsætter:

- Når deltagerne så ikke formår at finde talismanen, så er det dét, vi viser. Vi giver dem ikke et vink med en vognstang, og vi hjælper dem ikke på den ene eller anden måde. Vi sætter rammerne, og så kan de ellers gøre, hvad de vil, og det er denne her situation jo et fremragende eksempel på, siger han og erkender da, at han synes, det ville være sjovest, hvis den var blevet fundet:

- Vi synes, det ville være skideskægt, hvis de fandt den talisman, men det gjorde de ikke, og så omfavner vi det. Jeg bliver tit spurgt, om vi ikke giver deltagerne mere mad, og om de sover andre steder. Jeg gider nærmest ikke forklare det mere. Vi har slået fast siden 2013, at det er det klassiske med overlevelse på en øde ø, og hvis vi giver deltagerne noget, så siger vi det i programmet, og seerne ser det. Vi kan og vil ikke hjælpe deltagerne, siger han videre.

- Hvad med det her med at Kenneth lader, som om, han har fundet den? Er det fairplay?

- Igennem historien er der jo flere, der har ladet, som om de havde den, og det er jo op til deltagerne at finde ud af, om de tror det, og det er helt fint. Det er der nogle, der er gode til (at spille skuespil, red), og det er jo en af de ting, der gør spillet spændende. Men det er klart, at det kan have betydet, at flere deltagere har ledt mindre efter den. Men jeg elsker talismanen, og det spil, den medfører, uanset om deltagerne finder den eller ej.

Du kan se 'Robinson Ekspeditionen' mandag aften klokken 20 på TV3 og Viaplay.