Kæmpe kiks: Grædefærdig backstage

Selvom Kristian Kjærlund kunne ånde lettet op fredag aften, efter det stod klart, at han er videre til næste uges store 'X Factor'-finale i Forum i Horsens, så var der ikke mange smil at spore hos den unge mand, da Ekstra Bladet mødte ham umiddelbart efter afgørelsen.

Her havde han svært ved at holde tårerne tilbage, og det var der ifølge den 23-årige deltager flere grunde til.

Under sin første optræden fredag aften med nummeret 'You Get What You Give' af New Radicals gik noget nemlig galt. Kristian Kjærlund glemte tilsyneladende teksten og kom derfor ud af takt. En fejl, dommerne og seerne også bemærkede.

Derfor var Kristian Kjærlund efter showet meget rørt over at være gået videre og samtidig ked af, at han som konsekvens var nødt til at sige farvel til Echo, som han har opbygget et venskab med under showet.

- Det er altid svært oven på afgørelsen at skulle sige farvel til nogen. Jeg har det meget mærkeligt, for nu gik jeg i stå på scenen, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle forvente. Selvfølgelig er jeg glad, men det er altid den seneste følelse, der vejer mest, og det er at skulle sige farvel til pigerne, lød det fra Kristian Kjærlund, der havde svært ved at holde tårerne tilbage.

- Jeg er meget berørt. Det er mærkeligt. Det var jo nærmest Tanne (fra Echo, red.), der stod og trøstede mig. Hun var iskold. Jeg ved det ikke. Det er svært at sætte ord på. Man føler meget, fortsatte den 23-årige solist.

Kristian Kjærlund gik i stå under sin første optræden. Foto: Mogens Flindt

Travl uge

Kristian Kjærlund havde samtidig svært ved at sætte ord på, hvad det helt præcist var, der gik galt for ham på scenen fredag aften.

- Jeg ved dårligt, hvad der skete. For første gang skal vi lære to sange om ugen, og på samme tid med det har vi alle skullet bruge tiden på at indspille vindersang, som vi eventuelt skal bruge. Så det har bare været en virkelig tung uge i forhold til nogen af de andre. Jeg tror bare, der har været lidt mange ting at fokusere på, forklarede Kristian Kjærlund.

Det var en tydeligt rørt Kristian, der sagde farvel til Echo-pigerne. Foto: Ritzau Scanpix

Samtidig forklarede han, at generalprøven forud for fredagens liveshow heller ikke gik helt efter planen.

- Jeg synes, det var svært. Jeg fik også et 'heads up' til generalprøven om, at jeg så meget anstrengt ud, og så tror jeg måske også, at jeg tænkte lidt for meget over, at folk skulle kunne se, at jeg nød det. Så glemte jeg at tænke over, hvad jeg skulle synge, lød det fra Kristian Kjærlund, der dog trods det ærgerlige kiks alligevel ser frem til fredagens finale.

Farvel før finalen

- Det er virkelig dejligt. Selvfølgelig er det dét. Da jeg forlod scenen frygtede jeg lidt, om folk ville stemme én videre på grund af medlidenhed. Det håber jeg virkelig ikke er tilfældet. Den tanke fylder meget, sagde han og fortsatte:

- Stemmerne fra denne uge er jo også blevet lagt sammen med stemmerne fra sidste uge, så det kan også godt være, at sidste uge har været god og har båret mig igennem. Det er ikke til at sige. Jeg føler alt muligt, men selvfølgelig er jeg glad, understregede Blachmans solist.

Du kan se 'X Factor'-finalen fredag aften kl. 20.00, hvor Live, Benjamin og Kristian Kjærlund skal kæmpe om retten til at kalde sig vinder af 'X Factor' 2019.