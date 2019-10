Kæmpe kiks: Nægter at tale

Sarah Grünewald bar fredag aften en klap for øjet, men var ikke meget for at fortælle Ekstra Bladet mere om det

Fredagens 'Vild med dans' var på mange måder speciel for Sarah Grünewald. På grund af problemer med bygkorn i det ene øje, bar værtinden nemlig en glitrende klap for øjet.

Men som om det ikke var nok i sig selv, så voldte klappen også flere problemer for Sarah Grünewald under fredagens show.

Da værtinden var midt i et interview med sangerinden Coco O. og hendes dansepartner, Morten Kjeldgaard, skete der nemlig noget uventet.

Klappen sprang.

- Hov, der sprang min klap, udbrød Grünewald med et stort grin, hvilket smittede af på publikum og de andre dansere, der også havde svært ved at holde masken.

Ekstra Bladet ville gerne have spurgt ind til episoden efter fredagens show, men Sarah Grünewald nægtede at stille op til interview med Ekstra Bladet, efter vores journalister ved flere lejligheder har spurgt ind til hendes konkurssag.

Over for TV2 forklarede 35-årige Grünewald dog lidt mere om, hvad der gik igennem hovedet på hende, da klappen pludselig sprang på direkte tv.

- Den er sat på med en elastik, den her frække satan. Den smældede mig bare lidt i øjet også, hvilket gjorde ret ondt. Men det er, hvad der kan ske, ikke?, sagde hun til TV2 efter showet.

Hun måtte derfor klare sig igennem resten af interviewet uden klap.

- Det værste for mig er jo, at når man laver live-fjernsyn, så skal man bare videre i teksten, og så må man jo ikke grine. Men det er lidt svært, når der er en elastik, der lige er sprunget ved venstre øje, som er ret betændt, og man står midt i et interview, man egentlig bare gerne vil lave færdigt, fortsatte hun.

Mange klap-jokes

Sarah Grünewald tog det dog i stiv arm og jokede om klappen sammen med sin medvært, Christiane Schaumburg-Müller.

- Klappen gik ned, som man siger, lød det blandt andet fra værten, som holdt klappen op for øjet flere gang, mens hun vendte venstre side af ansigtet væk fra kameraet.

- Jeg kunne jo godt lave fjernsyn uden, men gjorde jeg det, ville mit øje og mit ansigt forsvinde helt. Så jeg havde det ikke godt med at stå foran kameraet uden klappen. Og derfor ville jeg bare ikke vise, hvor betændt det er, lød det fra værtinden til TV2.

Kort efter 'uheldet' kom en række sypiger og hjalp hende med at sætte klappen på igen, og hun fortsatte derefter aftenens program, som om intet var hændt.

Ifølge Sarah Grünewald har hun flere gange kæmpet med bygkorn, men denne gang har det været noget genstridigt.

- Jeg har døjet med det her hele mit liv, og jeg tænkte, at de hurtigt ville gå væk. Men fordi det var tre på samme øje, har det været lidt svært at få bugt med, siger hun.

På Instagram har Sarah Grünewald også ladet sine følgere få et indblik i sin kamp med det sejlivede bygkorn.

