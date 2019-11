Kæmpe kiks: Nu undskylder hun

Det gik langt fra efter planen, da Mikkel Funk og Mikkel Kessler fredag aften indtog scenen i ottende program af 'Vild med dans'.

Her dansede parret en cha cha cha, men den gik overhovedet ikke uden problemer. For seerne så det på tv-skærmen ud til, at Mikkel Kessler gik i sort og derfor stoppede fuldstændig op i dansen, før han igen fandt rytmen.

Men ifølge Mille Funk, var det slet ikke Mikkel Kessler, der lavede en fejl.

Det fortalte hun, da Ekstra Bladet mødte parret umiddelbart efter fredagens program.

- Det var jo lidt specielt i dag, for jeg lavede en fejl, og det var bare vigtigt for mig at sige, for hvis jeg ikke sagde noget, så ville alle tro, at det var Mikkel, lød det fra Mille Funk til Ekstra Bladet.

- Vi har ikke set endnu, om det er mig eller Mille, lød det fra Mikkel Kessler.

- Men jeg ved, at det er mig, sagde Mille Funk, der flere gange sagde undskyld henvendt til sin partner.

Parret i fuld gang med deres cha cha cha. Foto: Ritzau Scanpix

Ifølge Mille Funk var det kun på sin plads, at hun fortalte for åben skærm, at det ikke var Kessler, der havde begået fejlen.

- Det er mig. Og jeg gider ikke have, at alle tror, det er Mikkel. Jeg vil også gerne indrømme, at jeg laver en fejl, og jeg tror bare, der har været mange ting oppe i mit hoved i denne her uge. Umut og Jenna er ikke med mere, og det har bare fyldt rigtig meget hos mig. Så nogen gange, når man skal præstere, så sker der et eller andet, og det ville jeg bare gerne være ærlig omkring, sagde hun og understregede, at hun trods fejlen var stolt af sin partners præstation.

- Jeg synes, Mikkel gjorde det rigtig godt og kom godt tilbage.

God gestus

Og netop den tilkendegivelse var Mikkel Kessler glad for.

- Hun (Mille, red.) kunne jo ligeså godt sige, at det var mig. Jeg vidste det jo ikke, for det kunne godt have været mig. Men Mille sagde, at hun ikke gik tilbage, som hun skulle, og så var det jo derfor, at hun ikke var der, hvor hun skulle.

Parret var - trods alt - glade for de kommentarer og point, de fik fra dommerne. Det til trods for, at de endte med aftenens laveste score - 25 point.

- Jeg synes stadig, de gav os flotte karakterer. At vi ligger nederst er bare sådan, det er. Vi ved godt, de andre i den her konkurrence er enormt dygtige, og sådan er det bare. Vi knokler videre i næste uge, lød det fra Mille Funk, der alligevel ikke kunne lade være med at være sur på sig selv over deres fejl.

- Ligesom Neel (Rønholt, red.) siger, at hun er perfektionist, og hun altid slår sig selv oveni hovedet - sådan har jeg også altid været, og nu er man kommet til et punkt, hvor man kan sige, at 'hey, det sker'. Selvfølgelig synes jeg ikke, det er fedt. Jeg ville gerne have danset fejlfrit, men man må også bare acceptere, at det er det, der sker, når man laver live-tv. Så det prøver jeg at minde mig selv om.

Hvordan det går parret videre i 'Vild med dans', kan du se på fredag klokken 20, hvor vi finder ud af, om Mikkel Kessler og Mille Funk får lov til at danse endnu en omgang i 'Vild med dans'.