Kæmpe koks: Det så du ikke på tv

I aftenens udgave af 'Den store bagedyst' kommer deltageren Beate Steengaard på voldsom glatis, da deltagerne bliver bedt om at lave deres egen fortolkning af den danske Rubinsteinslagkage som led i den hemmelige udfordring.

Hendes gele vil nemlig slet ikke, som hun vil, og før hun ser sig om, er den langt mere klumpet end glat.

Men én ulykke kommer som bekendt sjældent alene, og det viste sig også at være realiteten for den 26-årige 'Bagedyst'-deltager i aftenens program.

Kort efter problemerne med hendes gele tabte hun nemlig kagen, der som konsekvens bliver ødelagt flere steder. Vel at mærke kun 20 minutter inden, at hun skulle aflevere kagen til bedømmelse hos dommerne.

Det medførte både gråd og tydelig frustration hos Beate Steengaard.

Til Ekstra Bladet fortæller hun nu, hvad der præcis gik galt.

- Min Rubinsteinslagkage var med en makronbund, og af en eller anden grund havde jeg fået vendt den på hovedet. Så den sad ikke fast på mit fad og kunne glide. I det jeg så løfter kagefadet og skal have drejeskiven over, så tilter mit fad, og kagen skøjter ned, siger hun og fortsætter:

- Jeg tænkte: 'Det er bare løgn'. Der var kun omkring 20 minutter til, at jeg skulle aflevere, og forud for det havde jeg jo også haft problemer med min gele, der ikke gad ud af formen, og så taber jeg kagen. Jeg tænkte bare nej, nej, nej.

- Du reagerer jo ret voldsomt, da det sker. Kan du fortælle lidt om, hvilke tanker der går igennem hovedet på dig?

- Jeg er virkelig et stort konkurrencemenneske, og det var en rigtig stor ting for mig at være med i 'Den store bagedyst', og man har jo set tidligere, at folk, der taber kager, det går ofte ikke særlig godt for dem. Så tanken om, at det måske kunne være enden på mit 'Bagedyst'-eventyr, gjorde mig bare mega ked af det og frustreret, siger hun og fortsætter:

- Der er mange, der siger, at jeg da ikke kan græde over en kage, fordi det 'bare er en kage'. Men det er jo ikke bare en kage. Det er noget, man har brugt mange timer og kræfter på. Det er jo ligesom at stå til en eksamen og skulle præstere, og så fejler man. Så derfor bliver jeg så bevæget over det, og alle mine følelser får frit spil. Det man ikke så på tv var jo, at tårerne trillede ned ad mine kinder i de sidste 20 minutter af udfordringen, og det kunne bare ikke stoppe. Jeg var helt grædefærdig, men jeg fik samlet mig selv og kæmpede videre, siger hun.

Heldigvis lykkedes det Beate at rette op på fejlen, og derfor endte hun også med at aflevere en ganske fin kage til sidst - til trods for de mange udfordringer hun havde haft undervejs. Til sin store lettelse var det heller ikke hende, der blev sendt hjem i aftenens program.

- Jeg var mega lettet til sidst, da det to minutter inden står klart, at jeg faktisk har en færdig kage. De sidste to minutter stod jeg bare og trøstespiste flødeskum. Man har lige været på den vildeste rutsjebanetur, og så viser det sig jo så, at det lykkes alligevel. Jeg troede jo, det var slut.

- Hvordan har du det med at vise følelser på den måde på tv?

- Det var jo de vildeste to dage, og det synes jeg er okay at vise. Måske vil folk synes, at jeg er en tudeprinsesse, men jeg synes ikke, der er noget at skamme sig over. Det er okay at vise sine følelser og at tale om, at man har det træls. Når man har trænet og øvet sig så længe, så gør det bare ondt at fejle.