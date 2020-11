Kæmpe kursskifte: Springer ud som realitystjerne

Lars Løkke Rasmussen kan inden længe føje 'realitystjerne' til CV'et.

Den tidligere statsminister er nemlig blandt deltagerne i den nye sæson af programmet 'Over Atlanten', som vises på Kanal 5 og streamingtjenesten Dplay.

Det oplyser Discovery Networks Danmark i en pressemeddelelse.

'Seks sejlere uden nævneværdig sejlererfaring skal igen forsøge at nå en tur over Atlanten under kyndig vejledning fra OL-guldvinder Jesper Bank. Holdet er som altid en blandet besætning, og denne gang består det af tidligere statsminister og tidligere formand for Venstre Lars Løkke Rasmussen, TV-vært Felix Smith, som ellers er mere til hurtige biler end store sejlbåde, og kagebogsforfatter og foredragsholder Ditte Julie Jensen, der blev landskendt i Den Store Bagedyst', skriver de.

Eks-statsministeren glæder sig til at få en pause fra nyheder, sociale medier og kontakt med omverdenen, fortæller han i pressemeddelelsen.

- Jeg var bange for at blive vanvittig

'Jeg har kørt med 120 km/t, siden jeg var 17 år gammel, og jeg har i lang tid gået med tanken om at tage en mental pause. Trække stikket og gå fuldstændig offline i en periode. Den mulighed har jeg fået nu. Jeg er i øjeblikket i en position, hvor jeg ikke er i frontlinjen politisk, og jeg har brug for at sidde og stirre på det uendelige hav og tænke over, hvad jeg skal med mit liv i de kommende år. Det håber jeg, turen kan være med til at give mig en retning på, for jeg ved ikke, hvornår den mulighed dukker op igen', siger Lars Løkke Rasmussen og tilføjer:

'Jeg har stort set ikke sejlet længere end Helsingør-Helsingborg, så jeg er da bekymret for, om jeg bliver søsyg. Men som mange nok har bemærket, så er jeg stædig af natur, og derfor er jeg sikker på, at jeg nok skal klare turen. Også når bølgerne går højt.'

Efter voldsom ulykke: Måtte ikke sige nej

Lars Løkke Rasmussen får desuden selskab af tv-kokken Umut Sakarya og skuespiller og sanger Johannes Nymark.

Også den tidligere svømmer Sarah Bro er med blandt besætningen.

Besætningen stævner ud fra Lanzarote mod Caribien 26. november, og holdet regner med at være i land omtrent 21 dage senere.

Tredje sæson af ’Over Atlanten’ får premiere på Dplay i foråret 2021 og vises senere på året på Kanal 5.