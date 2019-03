'Skandale', 'katastrofe', 'elendigt'.

Sådan skriver flere utilfredse seere blandt andet om lyden under fredagens 'X Factor'-liveshow.

Hundredvis af danskere har nemlig oplevet, at lyden har været dårlig, og at de derfor ikke har kunnet høre deltagernes optræden ordentligt hjemme i stuerne.

Nu har TV2 dog fundet ud af, hvorfor så mange har oplevet bøvl med lyden. Ifølge TV2's underholdningsredaktør, Dorte Borregaard, har en fejl hos Stofa gjort, at der har været problemer med lyden flere steder i landet.

Problemet skulle dog nu være løst.

- Vi har nu identificeret de problemer med lyden, som nogle seere har oplevet under aftenens X Factor-program. Det viser sig, at problemet skyldes en fejl hos Stofa og specifikt Stofas kunder på Fyn og Østsjælland. Stofa meddeler, at problemet nu er løst, siger hun til Ekstra Bladet.

Patrick Smith er ude af 'X Factor'. Foto: Mogens Flindt

Vi er kede af det

Tidligere på aftenen beklagede TV2, at ikke alle seere kunne høre, hvad der foregik i 'X Factor'-studiet.

- ​Vi er rigtig kede af, at nogen oplever forringet lyd, men heldigvis erfarer vi, at det ikke er et generelt problem. Vores teknikere arbejder naturligvis på højtryk for at finde ud af, hvorfor nogle seere oplever problemer med dårlig lyd, lød det fra underholdningsredaktøren.

Under aftenens liveshow var det Patrick Smith og Echo, der trak det korteste strå, og måtte synge for deres videre liv i 'X Factor'.

Thomas Blachman stod med den afgørende stemme, og han valgte at sende Patrick Smith hjem, efter han har stået hele tre gange i farezonen.

Derfor har Ankerstjerne nu kun to deltagere tilbage.