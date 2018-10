KÆMPE nedtur for DR: Så få danskere gad se 'Live'-finale

Fredag kunne Ekstra Bladet beskrive, hvordan DRs seneste satsning - musikprogrammet 'Live' - har slået alle rekorder. Desværre på den absolut værst tænkelige måde.

I over 20 år har der ikke været et mindre set underholdningsprogram fredag aften. I gennemsnit har kun 285.000 fulgt med i programmet i tv. Det viser en gennemgang af tal fra Kantar Gallup TV-Meter og Seer-undersøgelsen.

Men netop som man troede, at det da umuligt kunne blive værre, så blev det netop dét.

Dugfriske seertal viser nemlig, at kun 132.000 fulgte finaleafsnittet fredag aften. Det er 57.000 færre end ugen før. Til sammenligning har 1,5 millioner danskere i gennemsnit fulgt de 11 sæsoner af 'X Factor' hver eneste uge.

'Live' kom da også særdeles dårligt fra start, da dets app brød sammen under første live-udsendelse, hvilket fik utallige frustrerede fjernsynsseere til at rase over det danskudviklede program.

Ikke en succes

DRs underholdningsredaktør Jan Lagermand Lundme har gentagne gange understreget over for Ekstra Bladet, at målet med familieprogrammet i bedste sendetid ingenlunde var mange seere. Hvilket altså må siges at være lykkedes.

- Det har ikke været fokus at få kæmpehøje seertal. Det har været fokus at prøve noget af og at formidle musik på en ny måde. Når man gør det, ved man godt, at man tager en chance. Det havde selvfølgelig været skønt, hvis der havde været flere seere. Men programmets kvalitet fejler ikke noget, fastslog han senest fredag.

- Vil du betegne 'Live' som en succes?

- Nej. Jeg vil betegne det som en succes inden for at prøve noget nyt af. Men hvis du ser på seertallene er det klart, at det ikke er en succes.

Sangerinden Joanita Zachariassen vandt 'Live' og et musiklegat på 250.000 kroner. Foto: DR

Billig kopi

Ekstra Bladets film- og tv-anmelder Henrik Queitsch var da heller ikke overrasket over, at fjernsynsseerne i den grad har fravalgt at se 'Live' som del af fredagshyggen.

- Det fungerer simpelthen ikke. Alle kan gennemskue, at det bare er en billig kopi af 'X Factor'. Sanne Salomonsen og Lina Rafn fungerer ikke sammen som dommere. De har ingen kemi og er alt for søde og pæne. Og de medvirkende er ikke særlig interessante. Det er ganske enkelt dårligt tv, lød dommen fredag.

Han medgav dog, at DR havde gjort det svært for sig selv ved at placere 'Live' over for seermagneten 'Vild med dans' på TV2, der siden 2005 i snit har samlet 1,2 millioner seere hver fredag.

- Det betyder helt klart noget, at de lægger sig oveni 'Vild med dans', som er så populært, medgiver Ekstra Bladets anmelder.

Sådan gjorde vi Ekstra Bladet har set på tv-programmer på DR1 og TV2 på fredage mellem klokken 19.55 og 20.15. Tallene stammer fra Kantar Gallup TV-Meter og Seer-undersøgelsen. Sportsbegivenheder, film og enkeltstående programmer som eksempelvis dokumentarfilm er ikke regnet med. Vi har set på perioden 1. januar 1998 til 13. oktober 2018. Bemærk: Fra 2008 har Kantar Gallup inkluderet tidsforskudt sening op til syv dage efter broadcast i sin måling.

Programmets to coaches, Sanne Salomonsen og Lina Rafn, har dog begge understreget, at de har været glade for at lave programmet, og er mere end friske på at stille op til endnu en sæson.

