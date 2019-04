Kæmpe premiere-kaos

Er du en af de tålmodige, der hele vinteren har ventet på at se sæsonpremieren på 'Game of Thrones', og måske er stået tidligt op for at se afsnittet, der lå klar klokken 3 i nat, kan du lige så godt trække dynen over hovedet og hoppe i seng igen.

Flere HBO-kunder oplever nemlig netop nu tekniske problemer på HBO Nordics hjemmeside, og det vækker vrede blandt seriens dedikerede fans.

'Total uforskammet HBO, tænk sig at de er ligeglade trods den lange tid de har haft til at forberede sig til det. Skam jer big time', skriver en frustreret seer på HBO Nordics Facebook-side.

'Hold nu kæft HBO. Jeg er stået tidligt op i dagens anledning, og tænk sig, så har i, ligesom sidste gang der var sæson premiere (2 år Siden) fået “tekniske problemer” . I har haft 2 år, til at løse problemet med de mange seere. Skam jer, hvor er i inkompetente!!', skriver en anden.

Hold dig vågen

Så sent som i går reklamerede HBO Nordic selv i en mail, at folk skulle holde sig vågne, så de hurtigst muligt kunne få mulighed for at se premiereafsnittet.

Det gjorde de ved at udsende en mail til deres brugere med overskriften 'Hold dig vågen - Helt nyt afsnit af Game of Thrones er få timer væk' - mailen indeholdte sågar en guideline med '5 trin til at holde dig vågen'

'Vi kan bekræfte, at vi desværre oplever uventede tekniske problemer i øjeblikket. Vi beklager ulejligheden og arbejder på at løse problemet så hurtigt som muligt', lyder det i et skriftlig svar til Ekstra Bladet fra HBO Nordics danske presseafdeling.

