Kæmpe profil om nyt 'Robinson': - For hårdt for mig

Torsdag aften havde DR premiere på deres nyeste satsning, 'Øen', hvor 14 helt almindelige danskere skal overleve på en øde ø langt uden for lands lov og ret.

Hvis du synes, det lyder bekendt, er du bestemt ikke den eneste. 'Robinson'-associationerne står i kø, og Ekstra Bladet har derfor bedt den tidligere ekspeditionsdeltager og realitystjerne Türker Alici give sin mening om det nye overlevelses-program.

- Jeg har gået og blæret mig med, at der ikke er noget i livet, hvor man bliver mere udfordret end i 'Robinson', men når jeg ser det her program, skal jeg lige love for, at det er next level, fortæller han.

- Det er jo så sindssygt, hvor minimale redskaber de egentlig får til at overleve. 60 liter vand, tre macheter og en førstehjælpskasse.

Ingen kameramand

Modsat 'Robinson Ekspeditionen' er der ikke noget filmhold med til at følge deltagernes strabadser på øen. I stedet er de selv blevet udstyret med kamera og mikrofon, hvilket ifølge Türker fungerer godt.

- De to ting, jeg bedst kan lide ved programmet, er, at de har fundet nogle virkeligt stærke personligheder. Det er almindelige danskere, men de har hver deres kompetencer. De har castet det godt, siger han.

- Derudover kan jeg godt lide måden, det er filmet på. Jeg har lavet tv et par gange, og det er meget mere opstillet, hvor det skal se pænt ud og sådan noget. Her er det sådan et raw-format , og det kan jeg rigtig godt lide. Det er meget mere realistisk.

Foruden 'Robinson Ekspeditionen' har Türker også deltaget i 'Paradise Hotel'. Foto: TV3

Selvom 'Øen' er uden den ikoniske 'Robinson'-vært, Jakob Kjeldbjerg, er Türker også godt tilfreds med erstatningen, læge og orlogskaptajn Christian Bøving.

- Jeg synes også, værten virker ret nice. Han en action-figur. Man kan se, han er flot bygget, og han har været meget igennem.

For vildt for mig

DR har undladt at bruge ordet 'reality' i deres markedsføring af programmet, men Türker mener alligevel, at det er vanskeligt at undgå en sammenligning med TV3's populære program 'Robinson Ekspeditionen'.

- Det er svært at komme udenom, fordi det er en flok mennesker, der bliver udfordret på en øde ø, hvor de selv skal bygge det ene og det andet, siger han.

- Forskellen er, at 'Robinson' er mere et underholdningsprogram, hvor det her virker til at være et mere realistisk program. Her får deltagerne et to-dages kursus, hvor de lige bliver oplært i, hvad de må spise og sådan noget, og så får de bare kastet et kamera i hånden.

Deltagerne skal klare sig på den øde ø i en måned. Foto: DR

Alt i alt er Türker imponeret over programmet, men hvis man håber at se ham i næste sæson, kan man godt tro om igen.

- Jeg har sagt til mig selv, at jeg aldrig nogensinde kommer til at være med i 'Robinson' igen, fordi det var rigtig hårdt både fysisk og mentalt, men lige det her program, må jeg dog ærligt indrømme, virker for hårdt for mig. Det, der motiverede mig i 'Robinson', var konkurrencerne. Det var derfor, jeg tog med. Hvis man fjerner dem, har jeg ikke motivationen til det, så det må nok blive et 'nej'.

'Øen' kan ses hver torsdag klokken 20.00 på DR1.