Kæmpe shitstorm: Fjerner afsnit

Lørdag omtalte Ekstra Bladet, at realitydeltageren Sarah Dohn, der medvirkede i den seneste udgave af 'Paradise Hotel', var havnet i en shitstorm i Sverige.

Det skete, efter et bestemt afsnit - afsnit fire - af årets 'Paradise Hotel' er blevet tilgængelig på streaming hos vores naboer i Sverige og Norge.

I netop det afsnit gjorde Sarah Dohn sig uheldigt bemærket.

Episoden, der dengang blev omtalt i blandt andet Ekstra Bladet, omhandlede realitydeltageren Türker Alici. Da Sarah Dohn til første parceremoni blev spurgt, om han var hendes type, fik hun nemlig ikke formuleret sig helt så heldigt.

- Lidt. Jeg er ikke så meget til det udenlandske. Men han er bestemt en type, jeg ville gå efter, hvis han ikke var fra udlandet, sagde hun og kunne med det samme høre, at det ikke var helt så velovervejet.

Türker - og de andre deltagere - tog episoden med et grin, og Sarah Dohn fik igen og igen understreget, at hun ikke er racist.

Shitstorm i udlandet

Episoden er efterhånden et halvt år gammel for de danske seere, men Sarah Dohn er på det seneste blevet konfronteret med det igen, efter udlandet har opdaget klippet.

Türker tog det med et smil under episoden - og han opfordrer sine følgere til at gøre det samme. Foto: Nent Group Danmark

Den svenske Instagram-konto Dyngbaggen med 478.000 følgere har delt videoen, og kommentarfeltet er fyldt med folk, der retter skarp kritik mod den danske 'Paradise Hotel'-deltager.

Derudover har folk som den svenske YouTube-stjerne Antonija Mandir med 294.000 følgere også delt det på sin Instagram Story og kaldt Sarah Dohn for 'dum', mens Bettina Buchanan fra den norske udgave af realityprogrammet på sin profil kalder det for 'en fucked up ting at tænke og sige', og hun retter skarp kritik mod produktionen og de andre deltagere.

Den store shitstorm i Sverige overraskede Sarah Dohn, og til Ekstra Bladet forklarede hun blandt andet følgende i den forbindelse:

- Nu er jeg jo ikke ekspert i svensk, men de skriver bare nogle grimme ting til mig, siger Sarah Dohn og fortsætter:

- Det er sådan nogle åndssvage ting, der slet ikke giver mening. Der var en, der seriøst skrev, at han elsker blondiner, men at jeg er den grimmeste blondine, fordi jeg har sagt, som jeg har gjort, og at jeg ikke kan tillade mig at være blondine, når jeg har sagt sådan noget. Det er så åndssvagt, siger Sarah Dohn, der tidligere flere gange har beklaget sine udtalelser og forklaret, at de kom helt forkert ud.

Ifølge Sarah Dohn var de mange kommentarer meget ubehagelige. Foto: Linda Johansen

Fjerner afsnit

Nu har Nent, der blandt andet står bag Viaplay og Viafree, dog valgt at tage konsekvensen af den massive shitstorm, og de har derfor fjernet episoden fra streamingtjenesterne i samtlige lande.

Det bekræfter de over for norske Aftenposten.

'Vi har et ansvar for at levere indhold, som på ingen måder diskriminerer eller går på kompromis med vores værdier, og derfor har vi valgt at fjerne episoden i alle lande, da det kan opfattes stødende for vores seere. Det har aldrig været vores eller deltagernes intention. Vi beklager meget, hvis episoden har været ubehagelig for vores seere,' skriver kommunikationsrådgiveren, Fredrik Olimb, fra Nent Norge i en mail til Aftenposten.

Afsnit fire er ikke længere tilgængeligt på Viaplay. Foto: Screendump/Viaplay

Afsnittet er blevet fjernet i både Danmark, Sverige og Norge.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Nent Group i Danmark, men det har i skrivende stund ikke været muligt. Ekstra Bladet arbejder desuden på at få en kommentar fra Sarah Dohn og Türker Alici.