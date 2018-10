Kæmpe skandale i 'Gift ved første blik': DR trækker afsnit tilbage

En stor fejl i et afsnit af 'Gift ved første blik' har gjort, at DR har været nødt til at trække det tilbage

- Vi beklager dybt!

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Sofia Fromberg, der er redaktør på det populære DR-program 'Gift ved første blik', efter Ekstra Bladet kan afsløre, at Carsten i et af programmerne ved en fejl har fået lækket sit cpr-nummer.

- Der er simpelthen sket den meget beklagelige fejl, at der i et af afsnittene er et cpr-nummer, der bliver vist i et sekund. Det beklager vi selvfølgelig dybt, siger Sofia Fromberg, der er redaktør på programmet, til Ekstra Bladet.

Ifølge redaktøren fjernede DR programmet, så snart de fandt ud af, at cpr-nummeret ved en fejl var kommet med.

- I det øjeblik, vi bliver gjort opmærksomme på det, skal vi stoppe det. Vi fjernede programmet, og så fik vi det hurtigt rettet og sløret. Når sådan noget sker, tager vi det naturligvis meget alvorligt. Vi har efterfølgende også rettet henvendelse til produktionsselskabet, som har indberettet det til Datatilsynet, siger Sofia Fromberg.

- De personlige oplysninger stod så kort tid på skærmen, at man ikke ser det med det blotte øje. Når man ser programmet, kan man ikke se det umiddelbart, fortsætter redaktøren.

Carsten blev gift med Eva i det populære DR-program. Det forhold varede dog ikke ved. Foto: DR

Dialog med deltager

Efter fejlen var rettet, blev et nyt afsnit lagt op på dr.dk. Derfor har nogle seere oplevet, at de ikke har kunnet se det pågældende program i et par timer.

På dr.dk gjorde DR efterfølgende opmærksomme på, at der var blevet ændret i det oprindelige program.

'BEMÆRK: Denne udsendelse er blevet ændret efter, at den blev sendt første gang', lyder teksten.

Sofia Fromberg fortæller, at de efter ændringerne har været i kontakt med Carsten og informeret ham om problemet.

- Vi har været i dialog med den deltager, det er gået ud over, og vi har selvfølgelig ringet og beklaget. Det eneste, vi kan gøre, er at beklage og så få det stoppet så hurtigt som muligt af hensyn til den medvirkende, siger Sofia Fromberg.

Meget skuffende

Til Ekstra Bladet fortæller Carsten, at han er meget skuffet over, hvordan DR har håndteret sagen.

- Det er meget ubehageligt, at mine oplysninger er blevet delt på den måde. Jeg har været i dialog med DR, men de siger, at de ikke kan gøre andet end at beklage. Jeg synes dog alligevel, at det er for dårligt, og derfor har jeg en dialog med advokat, og vi er i gang med at finde ud af, hvad vi kan gøre herfra. Så for mig er sagen ikke slut, siger Carsten bestemt.

Ifølge Carsten blev han selv informeret om fejlen, før DR nåede at kontakte ham.

- Jeg blev tippet om det af nogle, som havde set afsnittet. Jeg tænkte bare: 'Hvad fanden sker der'?, og så kontaktede jeg DR. De beklagede meget, så der er selvfølgelig et par stykker, der har røde ører nu.

Er du tilfreds med, hvordan DR har håndteret situationen?

- Nej. Jeg synes, at det er for dårligt, at det overhovedet kan ske. Det er bare sådan noget, der ikke må ske. Jeg har måttet tage kontakt til banken og få beskyttet mit personnummer og alt muligt, og det eneste DR kan er at beklage. Det er bare ikke godt nok. I forvejen er jeg ikke tilfreds med, hvordan jeg bliver fremstillet i programmet, og så sker det her nu. Det er, som om det aldrig stopper, siger Carsten.

Sidste afsnit af 'Gift ved første blik' bliver sendt onsdag aften klokken 20 på DR1 og dr.dk. Her vil danskerne finde ud af, hvorvidt parrene bliver ved med at være gift, eller om de vælger at fortsætte livet hver for sig.