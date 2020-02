Kæmpe skandale til Melodi Grand Prix

Lørdag aften løb årets Melodi Grand Prix over skærmen i Norge på kanalen NRK, og traditionen tro var der hundrede tusindvis af nordmænd, der sad klæbet til tv-skærmene og fulgte med i kampen om, hvem der skal repræsentere Norge i årets 'Eurovision'.

Men det norske Melodi Grand Prix forløb langt fra efter planen.

I år havde NRK som noget nyt nemlig lavet om i den klassiske afstemning over telefonen. I stedet skulle seerne stemme over en app, hvor de skulle give deltagerne forskellige emojis, alt efter om de ønskede dem videre i konkurrencen eller ej.

Dropper turné i Kina

Og netop det nye tiltag fungerede langt fra efter hensigten.

Det skriver flere norske medier, heriblandt VG.

Da feltet af ti finalister skulle barberes ned til fire, brød systemet nemlig sammen, og det var derfor umuligt for tusindvis af seere at stemme på deres favoritter på grund af massive tekniske problemer.

Programleder Ronny Brede Aase meddelte efterfølgende, at de arbejdede på højtryk for at finde en løsning.

Vibeke Furst Haugen måtte stå skoleret efter showet. Foto: Tore Meek/Ritzau Scanpix

Nødløsning

Løsningen udeblev dog, og kort efter var NRK nødt til at sadle om. De bad derfor en folkejury bestående af 30 mennesker fra hele landet til at tage beslutningen om, hvilke fire artister der skulle videre.

Det faldt bestemt ikke i god jord hos hverken seerne eller publikum i salen. Flere udvandrede, andre råbte 'buh', mens de sociale medier flød over med massiv kritik. Her blev det norske Melodi Grand Prix blandt andet udråbt til at være en 'kæmpe skandale' og en 'fiasko' af dimensioner.

NRK fik til sidst styr på de tekniske problemer, da den endelige vinder skulle kåres blandt de fire tilbageværende finalister. Det endte med at være forhåndsfavoritten Ulrikke, der løb med sejren.

Flere seere spekulerer i, om det var den rigtige vinder, der blev udråbt. Foto: Tore Meek/Ritzau Scanpix

Skal synge til Oscar-showet

Flere seere spekulerer dog dagen derpå over, om det er den rigtige vinder, der er blevet kåret på baggrund af stemmerne, der endte i rent kaos. Det har fået flere medier til at kræve, at tallene for afstemningen bliver lagt offentligt frem, og at NRK står skoleret.

- Vi føler os ganske trygge på, at det er den rigtige vinder, som står tilbage, siger Vibeke Furst Haugen, Assistent Broadcasting Manager for NRK til VG.

- Der er et kæmpe engagement i forbindelse med Melodi Grand Prix og specielt i forbindelse med finalen. Vi har modtaget 38 millioner emojis, så det blev alt for stort, og så svigtede systemet, siger hun om de massive problemer, der opstod under finalen.

Ifølge Vibeke Furst Haugen blev det nye stemmesystem lavet for at skabe mere interaktivitet blandt publikum, men systemet kunne altså ikke klare presset.

Hun beklager på NRK's vegne, at systemet ikke virkede efter hensigten.

Det danske Melodi Grand Prix bliver afholdt lørdag 7. marts i Royal Arena.