Kæmpe skuffelse: Magien er væk

Forventningerne var skyhøje til 'Løvernes Konge', der da også trak mennesker kloden over i biograferne for at se genskabelsen af den ikoniske Disney-klassiker fra 1994.

Mens de danske anmeldere var splittede, så var én af originalens hovedpersoner ikke i tvivl. Han var skuffet. Elton John skrev de originale sange i samarbejde med Tim Rice og vandt en Oscar for bedste sang med 'Can You Feel The Love Tonight', ligesom hans præstation også kastede en Grammy af sig.

Magien og glæden gik tabt i den nye 'Løvernes Konge', mener Elton John. Foto: PR

Men 2019-versionen var en kolossal skuffelse.

- For mig var den nye udgave af 'Løvernes Konge' en kæmpe skuffelse, for jeg mener, at de ødelagde musikken. Netop musikken var så stor en del af originalen, og i den nye udgave havde den ikke den samme effekt. Magien og glæden gik tabt, siger musiklegenden til GQ Magazine.

Elton John da han tidligere på året optrådte i Royal Arena. Foto: Emma Sejersen

Her er samtaleemnet egentlig hans nye selvbiografi, men rebootet af 'Løvernes Konge', der blandt andet havde Beyoncé på rollelisten, vækker tydeligvis følelser hos Elton John, der fremhæver sangenes succes eller mangel på samme for at fremme sin pointe.

- Soundtracket havde ikke i nærheden af den samme succes på hitlisterne, som det havde for 25 år siden, hvor det var det bedst sælgende album det år. Det nye soundtrack røg hurtigt ud af hitlisterne - trods den massive biografsucces, fortsætter han.

En af årsagerne til Elton Johns vrede mod den nye 'Løvernes Konge' kan dog også handle om, at han ikke følte sig tilstrækkeligt inkluderet, hvilket skuffede ham. Sammen med Tim Rice skrev han 'Never Too Late', der løb over skærmen sammen med rulleteksterne. Men det var ikke nok.

- Jeg ville ønske, jeg var blevet inkluderet mere, end jeg blev, men den kreative vision for filmen og musikken var anderledes denne gang, og jeg blev ikke rigtig budt velkommen eller blev behandlet med det samme niveau af respekt. Det gør mig ekstremt ked af det, siger Elton John og runder af.

- Jeg er så glad for, at den rigtige ånd i musikken lever videre i 'Løvernes Konge'-musicalen.