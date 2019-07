Kæmpe TV3-bommert: Spottede du fejlen?

***ADVARSEL: Hvis du ikke vil vide, hvem der vender tilbage på hotellet, så overvej at stoppe med at læse her***

Det var en ærgerlig Klara Montes, der torsdag i sidste uge måtte forlade 'Paradise Hotel', da hun blev smidt ud af sin tidligere partner Kasper til fordel for Louise.

Klara slagtet i 'Paradise'

Da Ekstra Bladet mødte Klara Montes på Roskilde Festival, kommenterede hun på sin exit efter 42 afsnit af realityprogrammet.

- Det var sindssygt mærkeligt. Det at man pludselig skulle væk, det var virkelig mærkeligt. Man havde været der så lang tid, og det var blevet en hverdag at være dernede på hotellet og spille spillet, lød det fra en skuffet Klara Montes.

Men noget kunne tyde på, at den 20-årige skønhed dårligt har nået at forlade Costa Careyes, hvor programmet filmes, før hun blev bedt af produktionen om at komme tilbage.

Efter tv-comeback: Frygter hævn

På Viaplay ligger tirsdagens afsnit allerede klar til de streamingglade brugere, og det viser, at 'døden' tjekker ind på 'Paradise Hotel'.

Hvem der er bag den sorte beklædning, får seeren ikke at vide, men der er måske alligevel et hint, hvis man som opmærksom seer følger nøje med efter programmet, hvor en række korte klip for onsdagens afsnit traditionen tro vises.

Jamen goddag Klara. Foto: Screendump/TV3

Her ses Klara Montes nemlig pludselig tilbage på hotellet. Hvad hendes rolle er, og om hun er tørstig efter hævn over Kasper, må tiden vise. Men tilbage er hun. TV3 oplyser til Ekstra Bladet, at man ikke ønsker at kommentere klippet.

'Paradise Hotel' vises fra tirsdag til torsdag på TV3. Finalen finder sted 18. juli.