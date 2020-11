Kærligheden brast: - Nu er jeg klar til Tinder

Også Terese understreger, at der ikke er noget ondt blod imellem hende og Brian, men at de blot ikke fungerede som kærester.

- Jeg tror bare, at det var mere end på venneplan, når kameraerne var slukkede. Vi var enige om det, siger hun og fortsætter:

- Vi havde en fin romantisk weekend, og det gik fint, da vi sås efterfølgende, men det var også det.

Terese har stadig mod på at finde kærligheden, men har endnu ikke fundet en, der har slået benene væk under hende.

- Det står stille, for det er svært at date her under corona, siger hun og understreger, at hun er glad for, at hun var med i programmet, selvom hun ikke fandt en kæreste:

- Jeg har fået mig et par rigtig gode veninder i de andre piger, og så har det bare været en super god oplevelse. Jeg har også lært meget om mig selv, og at jeg ikke skal finde kærligheden for enhver pris.