Kalder pige for luder: Her bliver alfahan sat totalt på plads

Mortens tid som kongen af 'Ex on the Beach' synes at være slut

Morten med de store overarme har hidtil stjålet overskrifterne i den danske udgave af 'Ex on the Beach'. Men hvad Morten har i muskler, har deltageren Claes tilsyneladende i empati.

Det beviser han i aftenens afsnit, hvor Morten endnu engang fører sig frem under en festlig aften. Her brillerer han blandt andet med at kalde ekskæresten Stine for luder, fordi hun har haft sex med to fyre i villaen. Deriblandt Morten.

En tøsedreng

Men da det er Claes' tur til at vælge mellem sandhed eller tablet, ja det kalder de spillet, så prikker Morten til den forkerte.

- Det er sgu da klart. Du tør ikke fucke noget op herinde. Din tøsedreng, lyder det, imens de andre i villaen ligner nogen, der mister lysten til at leve, hver gang han åbner munden.

Herefter bliver Claes direkte spurgt, om han synes, at Morten er en cunt (fisse, red.). Til det svarer han:

- Ja. Man kalder ikke piger for luder.

Og det falder ikke i god jord hos kæmpen.

- Jeg synes, Claes er en kæmpe idiot, konstaterer han tørt.

Resten af villaen jubler dog over alfahannens fald fra tinderne. Se Claes bevise hvem der har villaens største nosser i videoen over artiklen.

'Ex on the Beach' kan ses mandag til torsdag på Kanal 4 og på streamingtjenesten Dplay.