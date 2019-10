Kaldt 'laksefed' og svinet til: - Gør virkelig ondt

Det har været noget af en uge for 'Vild med dans'-danseren Thomas Evers Poulsen.

Fredag aften måtte han forlade den dansekonkurrencen, som han holder så meget af, og tidligere på ugen lagde han et meget ærligt indlæg ud på sin blog om de grimme beskeder, der bliver skrevet om ham i kommentarfelter på sociale medier og som han modtager personligt.

Veteran ude: Her slutter ballet

'Thomas er da blevet noget laksefed', I kommer ikke langt' og 'ud med jer' er nogle af de ting, der er blevet skrevet om danseren.

På sin blog skriver Thomas Evers Poulsen, at den slags beskeder rammer ham.

'Selvom jeg er fyldt 41 år, så gør sådan en type besked stadig virkelig ondt. Igennem hele min barndom har jeg været udsat for mobning. Jeg er kommet godt videre, og glad for hvem og hvor jeg er i dag. Men alligevel kan sådan en enkelt besked sende mig tilbage i tiden. En ting er hvad børn kan finde på at udsætte hinanden for, men jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan et fuldvoksent menneske kan sætte sig til tasterne og skrive sådan'. skriver han.

Thomas Evers Poulsen afviser, at de grove skriverier og tilsvininger har ødelagt ugens dansetræning med Christel Pixi og derfor haft indflydelse på deres exit.

- Dansen har jo altid været mit frirum. Der hvor jeg har slået til og følt, at jeg har været god til noget. Denne her uge har været med store smil og masser af energi, så på den måde har det ikke berørt mig, siger han til Ekstra Bladet.

Se også: Helten halter: Blev kylet i gulvet

Det bekræfter Christel Pixi.

- Vi har talt rigtig meget om det. Sådan er det når man er sammen i så mange timer, som man er, når man træner til 'Vild med dans'. Man kommer virkelig ind under huden på hinanden og taler om alt. ALT, siger hun.

Klar dagsorden

Thomas Evers Poulsen har haft en klar agenda med sit indlæg.

- Vi vil så gerne have, at vores børn og unge mennesker lærer at tale pænt., men hvis ikke en gang vi voksne kan det, hvor er vi så henne? Jeg har selv en på seks år derhjemme, og hun hører alle mulige ord alle mulige steder fra, siger Thomas Evers Poulsen, der er bonusfar til sin kærestes datter.

-. Jeg synes bare, at det er vigtigt at give videre, at hvis man kan stå og sige tingene direkte til et andet menneske, så kan man også skrive det. Ellers skal man lade være, siger han.

Vild nøgen-invitation: Her er sandheden

Det der med at sidde og svine andre til bag en skærm, har Thomas Evers Poulsen ingen respekt for.

- Det er simpelthen ikke i orden, siger han.

De beskeder, der de seneste dag har ramt Thomas Evers Poulsen hårdest, er dem, der er sendt direkte til ham.

- De offentlige beskeder gjorde mig ikke så meget. Jeg svarede, 'hvorfor egentlig skrive, hvis du ikke har noget godt at sige?'. Så var der nogen, der stemte i og på den måde tog over, og så troede jeg, at den var parkeret. Men så var der en kvinde, der begyndt at sende private beskeder, og så går det sgu bare ind - især med den historie jeg har, siger Thomas Evers Poulsen.

Han har ikke været i kontakt med kvinden bag de personlige beskeder.

- Det gider jeg ikke. Hun er blokeret og skal ties ihjel, siger han.

Det så du ikke på tv: Afslører sød hemmelighed