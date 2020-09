Kaldt svindler af sin far: Her er han i dag

Det gik ud over familierelationerne, da 27-årige Åke i et forfejlet forretningseventyr fik sig en stor gæld, hvoraf over 100.000 kroner kom fra forældrene. Nu har han startet virksomhed igen

I tirsdagens 'Luksusfælden'-afsnit mødte vi Åke med en gæld på næsten 400.000 kroner i forsøget på at starte en virksomhed.

Heraf kom over 100.000 af dem fra forældrene, og det gav lidt kvaler i familieforholdet, der eskalerede med, at faren blandt andet kaldte ham 'svindler' og 'bedrager'.

Siden han var med i programmet, fortæller Åke, at han igen har startet sit eget have-firma - og nu går det strygende.

- Der er alt for meget arbejde. Der er i hvert fald masser af havearbejde at lave, siger Åke og fortæller, at han valgte at få sit CVR-nummer igen efter at have omsat for 50.000 kroner.

Foto: Nemt Group

Denne gang uden fusk

Åke har sikret sig, at det er gjort på en måde, så han er sikker på at have en fast indtjening hver måned.

- Jeg er timeansat hos ham, jeg har kørt traktor for de sidste mange år, og så har jeg mit eget firma ved siden af.

På den måde har Åke indtil videre betalt omkring 100.000 kroner tilbage.

- Så håber jeg, at jeg kan få det op at køre den her gang uden at skulle fuske mig gennem tingene.

Foto: Nemt Group

Gode venner igen

Trods konflikten med faren efter at have skyldt forældrene 111.500 kroner, forklarer Åke, at de er blevet gode venner igen.

Forældrene købte blandt andet noget af udstyret, så Åke havde mulighed for at låne det til hans virksomhed. Han har siden købt udstyret tilbage.

- Der er kommet en aftale om, at jeg betaler renterne på det, jeg har lånt af dem, og så afdrager jeg på de andre lån ved siden af. Hvis der er noget tilbage, så får forældrene det.