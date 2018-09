Kan de gøre det for femte gang?

Ekstra Bladets radiopris, Den Gyldne Mikrofon, uddeles i år for 12. gang - og det bliver med et tvist. Vi uddeler nemlig hele to priser til landets bedste radioværter

Fredag den 28. september uddeles Ekstra Bladets radiopris, Den gyldne Mikrofon, til den eller de værter, som avisens læsere synes gør det allerbedst i æteren.

De ti nominerede har fået at vide, at de er med i kapløbet om Den Gyldne Mikrofon 2018, og derfor har de sendt en lille videohilsen i håbet om at sikre sig ekstra mange stemmer, når selve afstemningen går i gang - og det gør den på fredag, når alle videoer er blevet præsenteret her på ekstrabladet.dk.

I år er der som noget nyt hele to af de gyldne statuetter på højkant. Én til den bedste radiovært, der når ud til hele nationen, og én til den bedste lokale eller regionale vært. Her kommer en video fra hver kategori:

I klippet herover er det Novas friske morgenhold 'Go Nova', der her efter en mindre sproglig diskussion bliver enige om, at de rigtig gerne vil vinde 'Den Gyldne Mikrofon' igen. Se klippet herover.

De super populære værter er de seneste fire år løbet med statuetten, og de tager altså gerne en femte en af slagsen med hjem.

Ny rekord: Vinder Ekstra Bladet-pris igen igen igen igen

Nordjysk multitasking

Radiolytterne i Nordjylland har nomineret morgenværterne på ANR, Kristine Richter og Johnni Gade fra 'Morgenkørterne' til Den Gyldne Mikrofon.

Begejstringen over nomineringen vil næsten ingen ende tage hos Johnni Gade, der i øvrigt har hænderne fulde.

Det er fra på fredag - altså 21. september - at afstemningen blandt de nominerede skydes i gang.

Vinderen af Den Gyldne Mikrofon kåres ved stor prisfest i København fredag 28. september, hvor Prix Radio hylder radiobranchen.