Kan du heller ikke få nok af 'Gift ved første blik'? Så er der godt nyt

Femte sæson af DR-programmet 'Gift ved første blik' rullede over skærmen onsdag aften.

Her så man bare 25-årige Katherine sige ja til 27-årige Michael - uden nogensinde at have mødt hinanden før. Det samme gjorde Cecilie og Ronnie, der ligesom Kathrine og Michael fejrede kærlighedseksperimentet med en helt klassisk bryllupsfest med bobler, bryllupskage og tårevædede taler.

Det unge par Michael og Kathrine er det yngste par i programmets historie. Foto: Marianne Overaa/DR

Næste onsdag gælder det så programmets to andre par, der endnu ikke er blevet afsløret.

Men føles tiden til onsdag alt for lang, så kan fans af programmet glæde sig over, at man kan allerede fra i dag torsdag kan få sit fix.

Det leveres i podcast-form af de to radioværter Tony Scott og Tue Blædel, der i flere år har stået bag konceptet 'Tue og Tonys tv-klub' på Twitter, hvor entusiastiske seere kan dele deres tanker om programmet i 'real time'.

Så er det op over!

Magien slippes løs i #TueOgTonysTvKlub Vi skal selvfølgelig se #giftved1blik kl. 20



Og som ekstra bonus har vi i år udvidet med en podcast!!!

Vi optager lige efter programmet, så den er klar i morgen tidlig pic.twitter.com/vGFSfg4hN3 — Tony Scott (@TonyScottDK) August 29, 2018

Det nye program, der kan hentes torsdag morgen, har tilsyneladende en af programmets faste eksperter præsten Michael Brautsch og den tidligere deltager Camilla Ellebye, der blev gift med Nicolas i 2016, med som gæster.

