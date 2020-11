Kan du se hvem hun ligner?

Emili Sindlev og Mads Vad har valgt at gribe 'Vild med dans' lidt anderledes an end de andre par, og det er noget, der falder i dommernes smag.

Fredag aften var der ingen, der fik flere point end netop dem, da de scorede 38 point af dommerne. Hvor Emili Sindlev i sidste uge havde fundet inspiration hos sangerinden Shakira, var det denne gang i den mere dystre afdeling, at hun havde fundet inspirationen til, hvad hun i programmet kaldte en 'creepy dukke'.

- Det var faktisk min frygt, vi tog, altså hvad jeg var bange for, fortalte Emili Sindlev til Ekstra Bladet efter programmet og uddybede, at inspirationen var lidt mere konkret end bare en uhyggelig dukke.

- Jeg ved ikke, om folk har set 'Ondskabens Hotel', men den så vi engang i gymnasiet, og jeg kan huske, at jeg syntes, det var sindssygt creepy og klamt med de der to tvillingepiger, der står helt pæne med deres pæne hår. De stod der bare og gjorde ikke noget, det syntes jeg virkelig var klamt, forklarede Emili Sindlev, der blev suppleret af Mads Vad.

- Og så prøvede jeg at lave en koreografi ud fra det.

- Så det var det, jeg var bange for. Det var min frygt, gentog Emili Sindlev.

Foto: Ritzau Scanpix/Martin Sylvest

Hader gyserfilm

I slutningen af dansen kravler hun mod kameraet, hvilket fik Ekstra Bladets udsendte til at tænke i andre baner.

Revser dommerne: Det er forkert

- Det slutter da også af med pigen fra 'The Ring', eller er det kun mig, der ser det sådan?

- Ej, det er der flere, der har sagt, men jeg har ikke selv set den, for jeg har ikke set andre gyserfilm end 'Ondskabens Hotel', jeg tør ikke se gyserfilm. Jeg hader gyserfilm, sagde Emili Sindlev.

Her ses tvillingerne fra 'Ondskabens Hotel'. Arkivfoto

- Du lavede Shakira i sidste uge, 'Ondskabens Hotel' i denne uge. Hvad kan vi forvente næste fredag?

- Ja, det vil jeg også gerne vide, lød det prompte fra Mads Vad.

Foto: Mogens Flindt

- Okay, nu skal I høre. Næste fredag. Hvis man har set filmen 'The Great Gatsby', så er det dét, der kommer til at ske næste fredag. Jeg har film-idéerne, tøj-idéerne og alt det visuelle, og så står Mads for dansen. Det er sådan, det bliver ved med at være, grinede hun.

Totalt overraskede: - Det var frygteligt

- Så du giver ham lige rollen som Leonardo DiCaprio?

- Er det mig, der skal være det? Det er ham fra 'Titanic', haha. Jeg har aldrig set 'The Great Gatsby', men ham vil jeg gerne være, lød det fra en meget tilfreds Mads Vad, der kunne skrive under på, at han vist skulle hjem og se film.

Fredagens 'Vild med dans' blev endestationen for Vicky Knudsen og Martin Reichhardt, der blev stemt ud af seerne.