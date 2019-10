Kan du se ligheden: Ny DR-vært er bror til kendt tv-læge

Danmarks Radios nye storsatsning, realityprogrammet 'Øen', er ikke for vatnisser.

Det står klart nu, hvor første program er løbet over skærmen. Her følger man 14 almindelige danskere, der udstyret med vand svarende til én dags forbrug, seks fiskekroge, tre knive og tre macheter skal forsøge at overleve 30 dage på en øde ø i Stillehavet.

Christian Bøving med de 14 danskere - otte mænd og seks kvinder - der deltager i programmet. Foto: DR

Den nye DR-vært, som også er uddannet læge, er bror til tv-lægen Charlotte Bøving fra DR2-programmet 'Lægen flytter ind'. Selvom Danmarks Radio har gode erfaringer med at sætte en Bøving på skærmen, var han alligevel overrasket over at få muligheden.

- Jeg var lidt overrasket over, at det var mig, de havde i kikkerten til programmet. Jeg var super glad for at komme i betragtning, men jeg tænkte egentlig ikke, at det ville blive mig, for jeg var oppe imod nogle kendte værter, men jeg kom igennem nåleøjet, fortæller han

Charlotte Bøving er tv-læge i programmet 'Lægen flytter ind' på DR2. Foto: Anita Graversen

Ingen manipulation

Han nød at se, hvordan almindelige mennesker reagerer, når de bliver frataget alt det, man tager for givet i Danmark såsom venner, familie, komfort, sociale medier, mad og rindende vand. Sidstnævnte bliver stillet til rådighed i 'Robinson Ekspeditionen', mens maden kan vindes i konkurrencer. I 'Øen' er deltagerne overladt til sig selv.

- 'Øen' er mere hardcore. De æder deres kroppe op derude. Alt er taget fra dem i varmen, siger Christian Bøving til Ekstra Bladet.

Og han afslører flere forskelle på de to programmer. I 'Robinson Ekspeditionen' lever deltagerne ganske vist på en ø, men de har et afgrænset område på stranden, som de må bevæge sig på, og de har et nøje optalt antal meter, de må gå ind i skoven i deres søgen efter mad.

Sådan er det ikke i 'Øen', hvor deltagerne i øvrigt filmer hele molevitten selv.

- Jeg synes, det er to helt forskellige programmer. Deltagerne skal selv filme alt. Der er ingen påvirkninger udefra - de er sig selv, og alt, du ser, er noget, de selv har sagt eller oplevet. Der er absolut ingen påvirkning udefra, og der synes jeg, det adskiller sig meget, forklarer han.

Christian Bøving mener ikke, at 'Øen' bør sammenlignes med 'Robinson Ekspeditionen', da DR-programmet ifølge Bøving er markant hårdere. Foto: DR

Frit lejde

På det punkt minder programmet om et andet DR-program 'Alene i vildmarken'. Og så alligevel ikke, mener Christian Bøving.

- I 'Alene i vildmarken' kigger vi på individet. Her er det fællesskabet, der er i fokus. Det er personlige styrker, venskaber, magtforhold, alphahanner og rollemønstre. Der er ikke nogen konkurrencer, det handler om fællesskabet, og det handler om at holde sammen, ellers overlever man ikke. Det er fysisk umuligt at gøre alene, fortæller han.

- I 'Robinson' er den øde ø jo en illusion, hvilket man så, da to deltagere stak af og besøgte en landsby for et par år siden. Er det også tilfældet her?

- De har frit lejde på hele øen. Den er deres ejerskab, og der er ikke andre mennesker. De er helt isolerede. De må gå rundt, alt det de vil. Det er virkelig en øde ø, siger Christian Bøving.

'Øen' kan ses hver torsdag klokken 20.00 på DR1.