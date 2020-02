- Kan score hver gang jeg er i byen

Selvtilliden er høj hos Emma Anesen, der snart kan opleves i 'Ex on the Beach'

Amanda Mogensen og Mikkel Søndergaard bliver ikke de eneste gensyn, når 'Ex on the Beach' rammer skærmen 1. marts.

Ind kommer også Emma Josefine Anesen, der deltog i den første sæson, hvor hun flirtede ihærdigt med deltageren Kevin. De snakker ikke sammen længere, hun er single og klar til at indtage programmet.

Det fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende i forbindelse med optagelserne.

- Jeg har været single siden maj. Da jeg havde kæreste, gik jeg ikke særligt meget i byen, fordi jeg hellere ville være hjemme og drikke et glas rødvin. Sådan er det, når man har kæreste på. Når man går i byen, er det selvfølgelig for at hygge sig med veninderne, men det er mest for at score. I min vennegruppe handler det bare om at score, griner hun.

Efter hun blev single i maj, har hun derfor genfundet melodien, og det er en kvinde med selvtilliden i orden, der indtræder i programmet.

- Du må vel få mange tilbud i byen?

- Jeg er i hvert fald aldrig blevet kaldt grim, og det går da ret godt. Jeg kan godt score, hver gang jeg er i byen, men jeg gør det ikke. Ikke for at lyde arrogant, men der er tit nogen, der kommer over til mig. Så siger de 'wow' eller 'har jeg ikke set dig før', og så afviser de, at de har set 'Ex on the Beach'. Sådan er det altid, siger hun.

Emma Anesen kan score hver weekend, hvis hun har lyst. Foto: Janus Nielsen

Lidt nederen

I forbindelse med sin deltagelse det første år blev hun et kendt ansigt herhjemme, og selvom det ifølge Emma godt kunne have været vildere, blev hun ofte genkendt. Og det er noget, hun er påpasselig med, når hun og veninderne er på scoretogt. For hun bekræfter, at hun er bange for at blive en trofæscoring.

- Jo, helt vildt. Jeg har da også været sammen med en fyr, hvor nogle af mine venner sagde til mig, at han nu havde noget fedt at kunne sige til vennerne. Det var lidt nederen, så føler man bare, at man er en karakter og ikke et menneske. Jeg tog så en snak med ham, han var rigtig sød og havde ikke sagt andet til sine venner, end at han havde været sammen med en, der hedder Emma, og det er jo fair nok.

- Er du meget til one night stands?

- Jeg er ikke one night stand-typen. Hvis der er en fyr, jeg synes er rigtig tiltrækkende, så kunne jeg godt finde på det, men oftest så ses vi igen og igen bagefter det. Det er ikke, fordi jeg bare er typen, der knepper og skrider om morgenen. Eller det gør jeg, hvis det er et one night stand, men de plejer tit at skrive til mig bagefter, siger hun med et smil.

Høj standard

Det er anden gang, hun deltager i programmet.

Første gang hed rammen Mauritius. Denne gang er det Brasiliens østkyst, der danner ramme om programmet, og det er en væsentligt federe oplevelse.

- Det er jo helt vanvittigt, så flot her er. Jeg elsker det. Det er virkelig en opgradering. I Mauritius var der hele tiden regn, og der var mørkt. Der var en mærkelig regn-stemning, stormvejr og strømafbrydelser, vi havde så mange udfordringer dernede, siger Emma Anesen, der også er meget tilfreds med de mandlige deltagere.

- Det er virkelig en opgradering i forhold til første sæson. Og de andre sæsoner. De lægger virkelig en høj standard i år, jeg ved ikke, hvad det er - måske deres muskler. Der er jo ikke nogen, der ikke har store muskler, og der er ikke nogen, der halter efter de andre.

- Så du har fundet paradis hernede?

- Ja, haha. Det kan da også godt være, at jeg allerede har et godt øje til en, det vil jeg ikke udelukke, men det må I jo se, siger hun med et glimt i øjet.

Hvordan det går Emma Anesen og de andre deltagere kan ses på Kanal 4 og streamingtjenesten Dplay fra 1. marts.